Топливный кризис и дефицит: в Крыму ограничивают продажу продуктов

Во временно оккупированном Крыму начали появляться ограничения на продажу отдельных продовольственных товаров. В магазинах Севастополя вводят лимиты на покупку продуктов, а на выезде с полуострова через Крымский мост образовались многочасовые очереди.

В оккупированном Севастополе начали вводить ограничения на продажу некоторых продуктов питания в одни руки, сообщает российское оппозиционное издание The Moscow Times. Трудности с обеспечением полуострова, возникшие после ударов ВСУ по логистическим маршрутам и топливной инфраструктуре, начинают влиять не только на транспортную сферу, но и на розничную торговлю.

В частности, в супермаркете "Добрострой" покупателям позволяют приобрести не более трех бутылок растительного масла и трех упаковок макарон за один раз. Об этом свидетельствует видео, снятое в магазине.

Еще 22 мая в Севастополе ограничили продажу бензина — не более 20 литров в одни руки. Одновременно были введены талоны на дизельное топливо, а позже сообщили о временном отсутствии бензина марок АИ-92 и АИ-95. Такие проблемы возникли на фоне усиления ударов по российским НПЗ и грузовикам, которые доставляли товары в оккупированный Крым через так называемый сухопутный коридор по трассе Р-280 "Новороссия".

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В июне назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объявил о прекращении свободной продажи бензина на заправках крупнейших местных сетей ТЭС и АТАН. Топливо начали отпускать только по ранее приобретенным талонам.

При этом действует ограничение — не более 20 литров в одни руки. Для контроля за распределением топлива на автозаправочных станциях выставили дежурных, которые фиксируют номера всех автомобилей. Развожаев также заявил, что имеющиеся объемы топлива в первую очередь будут направлять на нужды экстренных и аварийных служб.

"Когда объявили о талонах, многие восприняли это как шутку. Казалось, что такое могло быть где-то в девяностых или в Советском Союзе, но не сейчас. А теперь мы фактически вернулись к системе распределения. Бензин, если и есть, то получить его не так просто", — сказал житель Севастополя Михаил.

31 мая аналогичные ограничения на продажу топлива распространили на остальной оккупированный Крым. Назначенный Россией "глава" полуострова Сергей Аксенов объявил, что бензин АИ-95 будут отпускать только по талонам.

Бензин марки АИ-92 разрешили продавать в объеме не более 20 литров на автомобиль. Кроме того, было запрещено заправлять топливо в канистры. 4 июня на полуострове полностью прекратили продажу бензина за наличные. По ранее приобретенным талонам покупатели могут получить не более 20 литров топлива в одни руки.

Топливный кризис уже начал влиять на туристический сектор оккупированного Крыма. По данным издания, сотни туристов, прибывших на собственных автомобилях, не могут беспрепятственно покинуть полуостров из-за трудностей с приобретением бензина для обратной дороги. Местные жители также высказывают опасения, что имеющихся запасов горючего может не хватить даже для повседневных нужд.

"Когда мы говорим о дефиците топлива, вопрос касается не только тех, кто пользуется автомобилями. Уже растут цены на еду, продукты и услуги. И это очень сильно влияет на все процессы в Крыму", — отметил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев

Напомним, что в оккупированном Крыму остановили продажу бензина гражданским из-за дефицита топлива. На АЗС сетей ТЭС и АТАН топливо начали отпускать только по талонам и с лимитом до 20 литров в одни руки. Причиной ограничений называли проблемы с поставками и топливный кризис на полуострове.

Ранее мы также информировали, что крупнейшие сети АЗС в Крыму прекратили продажу талонов на топливо. Оккупационные власти заявляли о дефиците бензина и дизельного топлива. Из-за кризиса в регионе начали вводить дополнительные ограничения на распределение горючего.