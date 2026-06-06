Паливна криза та дефіцит: в Криму обмежують продаж продуктів

В тимчасово окупованому Криму почали з’являтися обмеження на продаж окремих продовольчих товарів. У магазинах Севастополя запроваджують ліміти на купівлю продуктів, а на виїзді з півострова через Кримський міст утворилися багатогодинні черги.

В окупованому Севастополі почали вводити обмеження на продаж деяких продуктів харчування в одні руки, повідомляє російське опозиційне видання The Moscow Times. Труднощі із забезпеченням півострова, що виникли після ударів ЗСУ по логістичних маршрутах та паливній інфраструктурі, починають впливати не лише на транспортну сферу, а й на роздрібну торгівлю.

Зокрема, у супермаркеті "Добрострой" покупцям дозволяють придбати не більше трьох пляшок рослинної олії та трьох упаковок макаронів за один раз. Про це свідчить відео, зняте в магазині.

Ще 22 травня в Севастополі обмежили продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки. Одночасно було введено талони на дизельне паливо, а пізніше повідомили про тимчасову відсутність бензину марок АІ-92 та АІ-95. Такі проблеми виникли на тлі посилення ударів по російських НПЗ та вантажівках, які доставляли товари до окупованого Криму через так званий сухопутний коридор трасою Р-280 "Новоросія".

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У червні призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв оголосив про припинення вільного продажу бензину на заправках найбільших місцевих мереж ТЕС і АТАН. Пальне почали відпускати лише за раніше придбаними талонами.

При цьому діє обмеження – не більше 20 літрів в одні руки. Для контролю за розподілом пального на автозаправних станціях виставили чергових, які фіксують номери всіх автомобілів. Развожаєв також заявив, що наявні обсяги пального насамперед спрямовуватимуть на потреби екстрених і аварійних служб.

"Коли оголосили про талони, багато хто сприйняв це як жарт. Здавалося, що таке могло бути десь у дев’яностих або в Радянському Союзі, але не зараз. А тепер ми фактично повернулися до системи розподілу. Бензин, якщо й є, то отримати його не так просто", – сказав мешканець Севастополя Михайло.

31 травня аналогічні обмеження на продаж пального поширили на решту окупованого Криму. Призначений Росією "глава" півострова Сергій Аксьонов оголосив, що бензин АІ-95 відпускатимуть лише за талонами.

Бензин марки АІ-92 дозволили продавати в обсязі не більше 20 літрів на автомобіль. Крім того, було заборонено заправляти паливо в каністри. 4 червня на півострові повністю припинили продаж бензину за готівку. За раніше придбаними талонами покупці можуть отримати не більше 20 літрів пального в одні руки.

Паливна криза вже почала впливати на туристичний сектор окупованого Криму. За даними видання, сотні туристів, які прибули на власних автомобілях, не можуть безперешкодно залишити півострів через труднощі з придбанням бензину для зворотної дороги. Місцеві жителі також висловлюють побоювання, що наявних запасів пального може не вистачити навіть для повсякденних потреб.

"Коли ми говоримо про дефіцит пального, питання стосується не лише тих, хто користується автомобілями. Уже зростають ціни на їжу, продукти та послуги. І це дуже сильно впливає на всі процеси в Криму", – наголосив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв

Нагадаємо, що в окупованому Криму зупинили продаж бензину цивільним через дефіцит пального. На АЗС мереж ТЕС та АТАН пальне почали відпускати лише за талонами та з лімітом до 20 літрів в одні руки. Причиною обмежень називали проблеми з постачанням і паливну кризу на півострові.

Раніше ми також інформували, що найбільші мережі АЗС у Криму припинили продаж талонів на пальне. Окупаційна влада заявляла про дефіцит бензину та дизельного пального. Через кризу в регіоні почали запроваджувати додаткові обмеження на розподіл пального.