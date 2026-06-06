В ЕС все еще обсуждают ограничение временной защиты для мужчин из Украины призывного возраста.

Министры стран Европейского Союза в целом поддержали идею ограничения доступа к временной защите для украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра миграции Швеции Йохана Форсселла.

Вопрос обсуждался 4 июня во время заседания Совета ЕС по юстиции и внутренним делам в Люксембурге.

Речь идет о возможных изменениях в Директиву о временной защите, которую ЕС активировал после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году для поддержки миллионов беженцев.

И хотя впоследствии стало известно, что министры внутренних дел ЕС пришли к выводу о целесообразности продления временной защиты для украинцев, однако этот вопрос еще должны обсудить с украинской стороной.

Відео дня

Украинские беженцы в ЕС Фото: Lowy Institute

Что известно о программе временной защиты в ЕС

Сейчас программа, которую уже трижды продлевали, действует до марта 2027 года. Она дает украинцам право на проживание, доступ к рынку труда и социальной помощи в странах ЕС.

По словам Форсселла, Швеция поддерживает идею ограничений, однако они должны касаться только новых заявителей, а не украинцев, которые уже пользуются временной защитой.

"Для нас важно предоставлять украинцам защиту, но в то же время война должна быть выиграна. А для этого важно, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали", — заявил шведский министр перед встречей.

Для продления или изменения механизма временной защиты Еврокомиссия должна подготовить соответствующее предложение, после чего его должны поддержать государства-члены ЕС.

Как Фокус уже сообщал ранее, статус временной защиты в Евросоюзе по состоянию на 2026 год имеют более 4,33 млн человек, которые выехали из Украины из-за войны. Больше всего украинских беженцев по этой программе живут в Германии (около 29% от общего количества), также Польше и Чехии.