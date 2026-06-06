У ЄС все ще обговорюють обмеження тимчасового захисту для чоловіків з України призовного віку.

Міністри країн Європейського Союзу загалом підтримали ідею обмеження доступу до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра міграції Швеції Йохана Форсселла.

Питання обговорювали 4 червня під час засідання Ради ЄС із юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі.

Йдеться про можливі зміни до Директиви про тимчасовий захист, яку ЄС активував після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році для підтримки мільйонів біженців.

І хоча згодом стало відомо, що міністри внутрішніх справ ЄС дійшли висновку про доцільність продовження тимчасового захисту для українців, проте це питання ще мають обговорити з українською стороною.

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Українські біженці в ЄС Фото: Lowy Institute

Що відомо про програму тимчасового захисту в ЄС

Наразі програма, яку вже тричі продовжували, діє до березня 2027 року. Вона дає українцям право на проживання, доступ до ринку праці та соціальної допомоги в країнах ЄС.

За словами Форсселла, Швеція підтримує ідею обмежень, однак вони мають стосуватися лише нових заявників, а не українців, які вже користуються тимчасовим захистом.

"Для нас важливо надавати українцям захист, але водночас війна має бути виграна. А для цього важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали", — заявив шведський міністр перед зустріччю.

Для продовження або зміни механізму тимчасового захисту Єврокомісія має підготувати відповідну пропозицію, після чого її повинні підтримати держави-члени ЄС.

Як Фокус вже повідомляв раніше, статус тимчасового захисту в Євросоюзі станом на 2026 рік мають понад 4,33 млн людей, які виїхали з України через війну. Найбільше українських біженців за цією програмою живуть у Німеччині (близько 29% від загальної кількості), також Польщі та Чехії.