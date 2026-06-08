Как получить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ: адвокаты раскрыть нюансы

Военнообязанный получил штраф за уклонение от мобилизации, хотя имел документы на отсрочку, но в таком случае он еще может их подать и не платить денег, пояснил юрист. Между тем мужчина увидел информацию о штрафе в приложении "Резерв+" и боится выйти из дома из-за возможности задержания. Какова процедура подачи документов на отсрочку в таком случае и можно ли это сделать дистанционно?

Вопрос об отсрочке от мобилизации для мужчины, который два года ухаживает за сестрой с инвалидностью II группы, появился на профильном юридическом портале и получил ряд ответов от адвокатов. Юристы объяснили, что даже при наличии штрафа можно донести документы в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), но это следует делать исключительно лично. Кроме того, отмечалось, что можно не спешить платить деньги в течение 10 дней для уменьшения суммы, а все же дождаться решения об отсрочке.

На портал "Юристи.ua" поступило обращение мужчины, который увидел в приложении "Резерв+" статус "В розыске" и данные о штрафе за уклонение от мобилизации. Вместе с тем он ухаживает за сестрой, получает выплаты, является единственным трудоспособным лицом в семье (хотя и не работает). Есть оформленные документы об уходе за человеком с инвалидностью, но их не подали в ТЦК из-за болезни (оформил больничный). Вопрос заключался в том, возможна ли подача документов дистанционно или с рук родственника, поскольку гражданин не выходит из дома из-за опасений встречи с военкоматами. Также уточнялось, отменит ли уплата штрафа статус "В розыске" и сохранится ли возможность оформления отсрочки.

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Отсрочка от мобилизации — вопрос от смотрителя сестры со ІІ группой инвалидности Фото: Скриншот

Отсрочка от мобилизации — детали

Адвокаты ответили на вопрос об отсрочке от мобилизации для ситуации, в которую попал военнообязанный из Черновцов.

Могут ли родственники, или адвокат, подать документы на отсрочку через ЦНАП?

Выяснилось, что документы на отсрочку нужно предоставлять лично через ЦНАП, но решение принимают в военкомате и вносят соответствующие данные в базу "Оберіг". При этом юристы советовали сначала уточнить, не дежурят ли военнослужащие ТЦК возле горсовета, и после этого идти с документами. Также уточняется, что участие или неучастие адвоката не влияет на предоставление отсрочки и что человека, согласно закону, невозможно мобилизовать, пока его отсрочка рассматривается в ТЦК.

Какова процедура оформления отсрочки:

подать документы на отсрочку в ЦНАП — это возможно со статусом "В розыске". Для этого лично явиться в соответствующее учреждение, оформить заявление и предоставить документы с основаниями на отсрочку. В соответствующем правительственном постановлении указано, что "подача заявления представителем субъекта обращения не допускается";

ожидать положительного решения военкомата по отсрочке;

штраф не спешить оплачивать, а решать этот вопрос только после решения ТЦК по документам.

На вопрос о том, как избавиться от статуса, юристы ответили, что самый простой способ — это оплатить штраф. После того, как деньги уплачены, то правонарушение "завершено", и тогда статус отменяют.

"После того, как в Резерв+ придет постановление о привлечении Вас к административной ответственности, розыск снимут", — написал адвокат.

Отметим, в апреле Фокус писал об отсрочке от мобилизации и о том, кому ее продлят автоматически, а кому нет. Согласно объяснению Минобороны Украины, автоматическое продление возможно для людей с инвалидностью, родственники людей с инвалидностью І и ІІ группы и еще почти два десятка категорий граждан.

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