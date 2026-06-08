Як отримати відстрочку від мобілізації в ЦНАП: адвокати розкрити нюанси

Військовозобов'язаний отримав штраф за ухилення від мобілізації, хоч мав документи на відстрочку, але у такому випадку він ще може їх подати й не платити грошей, пояснив юрист. Тим часом чоловік побачив інформацію про штраф у додатку "Резерв+" та боїться вийти з дому через можливість затримання. Яка процедура подання документів на відстрочку у такому випадку і чи можна це зробити дистанційно?

Питання про відстрочку від мобілізації для чоловіка, який два роки доглядає сестру з інвалідністю ІІ групи, з'явився на профільному юридичному порталі та отримав низку відповідей від адвокатів. Юристи пояснили, що навіть при наявності штрафу можна донести документи у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), але це слід робити виключно особисто. Крім того, зауважувалось, що можна не поспішати сплачувати гроші протягом 10 днів задля зменшення суми, а все ж дочекатись рішення про відстрочку.

На портал "Юристи.ua" надійшло звернення чоловіка, який побачив у додатку "Резерв+" статус "У розшуку" та дані про штраф за ухилення від мобілізації. Разом з тим він доглядає за сестрою, отримує виплати, є єдиною працездатною особою у родині (хоч і не працює). Є оформлені документи про догляд за людиною з інвалідністю, але їх не подали у ТЦК через хворобу (оформив лікарняний). Питання полягало у тому, чи можливе подання документів дистанційно чи з рук родича, оскільки чоловік не виходить з дому через побоювання зустрічі з військкомами. Також уточнювалось, чи сплата штрафу скасує статус "У розшуку" та чи збережеться можливість оформлення відстрочки.

Відео дня

Відстрочка від мобілізації — питання від доглядача сестри з ІІ групою інвалідності Фото: Скриншот

Відстрочка від мобілізації — деталі

Адвокати відповіли на питання щодо відстрочки від мобілізації для ситуації, у яку потрапив військовозобов'язаний з Чернівців.

Чи можуть родичі, чи адвокат, подати документи на відстрочку через ЦНАП?

З'ясувалось, що документи на відстрочку потрібно надавати особисто через ЦНАП, але рішення приймають у військкоматі і вносять відповідні дані в базу "Оберіг". При цьому юристи радили спершу уточнити, чи не чергують військовослужбовці ТЦК біля міськради, і після цього йти з документами. Також уточнюється, що участь чи неучасть адвоката не впливає на надання відстрочки й що людину, згідно з законом, неможливо мобілізувати, поки її відстрочка розглядається у ТЦК.

Яка процедура оформлення відстрочки:

подати документи на відстрочку у ЦНАП — це можливо зі статусом "У розшуку". Для цього особисто з'явитись у відповідну установу, оформити заяву та надати документи з підставами на відстрочку. У відповідній урядовій постанові вказано, що "подання заяви представником суб’єкта звернення не допускається";

очікувати позитивне рішення військкомату щодо відстрочки;

штраф не поспішати оплачувати, а розв'язувати це питання лише після рішення ТЦК щодо документів.

На питання щодо того, як позбутись статусу, юристи відповіли, що найпростіший спосіб, — це сплатити штраф. Після того, як гроші сплачені, то правопорушення "завершено", і тоді статус скасовують.

"Після того, як у Резерв+ прийде постанова про притягнення Вас до адміністративної відповідальності, розшук знімуть", — написав адвокат.

Зазначимо, у квітні Фокус писав про відстрочку від мобілізації і про те, кому її продовжать автоматично, а кому ні. Згідно з поясненням Міноборони України, автоматичне продовження можливе для людей з інвалідністю, родичі людей з інвалідністю І та ІІ групи та ще майже два десятки категорій громадян.

Нагадуємо, у травні з'явилась інформація про нові умови бронювання для підприємств критичної інфраструктури: в Мінекономіки повідомили, як зміниться чисельність заброньованих