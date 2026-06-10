Количество украинских беженцев в ЕС выросло, но не везде: какие 3 страны теряют людей

По состоянию на 30 апреля 2026 года статус временной защиты в странах ЕС имели 4 372 960 граждан Украины и других лиц, покинувших страну из-за войны. По сравнению с концом марта их количество выросло на 42 990 человек, или на 1%.

Об этом сообщили в Евростате.

Украинцы составляют более 98,5% всех лиц, которые пользуются механизмом временной защиты в Европейском Союзе.

Больше всего украинских беженцев находится в Германии, Польше и Чехии. В Германии временную защиту получили 1 279 660 человек, в Польше — 971 255, а в Чехии — 384 435. На эти три страны приходится более 60% всех получателей временной защиты в ЕС.

В апреле количество людей под временной защитой выросло в 24 странах Евросоюза. Наибольший прирост зафиксировали в Польше (+9850 человек), Италии (+7020) и Германии (+4705).

В то же время в трех странах количество украинских беженцев сократилось. Во Франции оно уменьшилось на 440 человек, в Ирландии — на 125, а на Кипре — на 10.

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Если оценивать количество получателей временной защиты относительно численности населения, наибольшую нагрузку несут страны Центральной Европы. В Чехии на каждую тысячу жителей приходится 35,2 человека под временной защитой, в Польше — 26,6, а в Словакии — 26,5. Средний показатель по ЕС составляет 9,7 человека на тысячу населения.

По данным Евростата, наибольшую долю среди украинских беженцев составляют взрослые женщины — 43,4%. Доля детей и подростков достигает 29,9%, а взрослых мужчин — 26,7%.

Напомним, что в ЕС продолжаются дискуссии о дальнейшей судьбе механизма временной защиты для украинцев. Окончательных решений нет, но страны-члены обсуждают различные сценарии, в частности возможные ограничения для отдельных категорий беженцев. Параллельно Брюссель готовится к запуску нового миграционного пакта 12 июня.

На фоне неопределенности с временной защитой в Германии ожидают резкий рост количества заявлений на гражданство от украинцев. Уже с 2027 года многие беженцы смогут соответствовать требованиям для натурализации после пяти лет проживания в стране.