Кількість українських біженців у ЄС зросла, але не всюди: які 3 країни втрачають людей

Станом на 30 квітня 2026 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 372 960 громадян України та інших осіб, які залишили країну через війну. Порівняно з кінцем березня їхня кількість зросла на 42 990 осіб, або на 1%.

Про це повідомили в Євростаті.

Українці становлять понад 98,5% усіх осіб, які користуються механізмом тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Найбільше українських біженців перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії. У Німеччині тимчасовий захист отримали 1 279 660 осіб, у Польщі — 971 255, а в Чехії — 384 435. На ці три країни припадає понад 60% усіх отримувачів тимчасового захисту в ЄС.

У квітні кількість людей під тимчасовим захистом зросла у 24 країнах Євросоюзу. Найбільший приріст зафіксували в Польщі (+9850 осіб), Італії (+7020) та Німеччині (+4705).

Водночас у трьох країнах кількість українських біженців скоротилася. У Франції вона зменшилася на 440 осіб, в Ірландії — на 125, а на Кіпрі — на 10.

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Якщо оцінювати кількість отримувачів тимчасового захисту відносно чисельності населення, найбільше навантаження несуть країни Центральної Європи. У Чехії на кожну тисячу жителів припадає 35,2 особи під тимчасовим захистом, у Польщі — 26,6, а у Словаччині — 26,5. Середній показник по ЄС становить 9,7 особи на тисячу населення.

За даними Євростату, найбільшу частку серед українських біженців становлять дорослі жінки — 43,4%. Частка дітей і підлітків сягає 29,9%, а дорослих чоловіків — 26,7%.

Нагадаємо, що у ЄС тривають дискусії щодо подальшої долі механізму тимчасового захисту для українців. Остаточних рішень немає, але країни-члени обговорюють різні сценарії, зокрема можливі обмеження для окремих категорій біженців. Паралельно Брюссель готується до запуску нового міграційного пакту 12 червня.

На тлі невизначеності з тимчасовим захистом у Німеччині очікують різке зростання кількості заяв на громадянство від українців. Уже з 2027 року багато біженців зможуть відповідати вимогам для натуралізації після п'яти років проживання в країні.