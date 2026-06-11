Дополнительные выплаты для пенсионеров: кто имеет право получить надбавку

Часть украинских пенсионеров имеет право на ежемесячную доплату к пенсии. Речь идет о надбавке на уход, которую государство назначает пожилым людям, оставшимся без поддержки близких и нуждающимся в посторонней помощи.

Как говорится в Законе Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", такая выплата предоставляется только при условии соблюдения нескольких обязательных критериев.

Получать надбавку могут граждане, которые достигли 80-летнего возраста, получают пенсию по возрасту и проживают самостоятельно. Кроме того, они не должны иметь трудоспособных родственников, которые по закону обязаны обеспечивать им уход или содержание.

Еще одним важным условием является наличие медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии, подтверждающего, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе. Если хотя бы одно из требований не выполняется, в назначении выплаты могут отказать.

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Как оформить надбавку к пенсии

Для оформления надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд или органы социальной защиты населения. Вместе с заявлением нужно подать паспорт, идентификационный код, а для внутренне перемещенных лиц — справку ВПЛ. Также понадобятся документы, подтверждающие отсутствие трудоспособных родственников, и медицинское заключение о необходимости ухода.

Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП или уполномоченного представителя местной власти. Также доступно оформление онлайн через вебпортал Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал "Дія".

В соответствии со статьей 7 закона, право на государственную помощь на уход имеют одинокие граждане в возрасте от 80 лет, которые получают пенсию и нуждаются в постоянной посторонней помощи по заключению медиков. Размер такой надбавки определяется статьей 8 закона и составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Выплата назначается органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, и финансируется из государственного бюджета. В то же время получатели помощи должны сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях обстоятельств, которые могут повлиять на право получения надбавки или ее размер.

Напомним, что в Украине готовят масштабную пенсионную реформу, которая должна сделать систему начисления выплат более справедливой. В частности, планируется ввести гарантированную базовую пенсию от государства, а также привязать часть выплат к трудовому стажу и уплаченным взносам. Соответствующий законопроект могут вынести на рассмотрение Верховной Рады уже этой осенью.

Также Фокус писал, что украинцы в возрасте от 65 лет при наличии необходимого страхового стажа имеют право на повышенную минимальную пенсию. В 2026 году ее размер составляет не менее 40% минимальной зарплаты, а фактическая минимальная пенсионная выплата для этой категории пенсионеров сейчас составляет 3 758 гривен.