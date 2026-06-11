Додаткові виплати для пенсіонерів: хто має право отримати надбавку

Частина українських пенсіонерів має право на щомісячну доплату до пенсії. Йдеться про надбавку на догляд, яку держава призначає людям похилого віку, що залишилися без підтримки близьких та потребують сторонньої допомоги.

Як йдеться в Законі України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", така виплата надається лише за умови дотримання кількох обов'язкових критеріїв.

Отримувати надбавку можуть громадяни, які досягли 80-річного віку, отримують пенсію за віком та проживають самостійно. Крім того, вони не повинні мати працездатних родичів, які за законом зобов'язані забезпечувати їм догляд або утримання.

Ще однією важливою умовою є наявність медичного висновку лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує, що людина потребує постійного стороннього догляду. Якщо хоча б одна з вимог не виконується, у призначенні виплати можуть відмовити.

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Як оформити надбавку до пенсії

Для оформлення надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду або органів соціального захисту населення. Разом із заявою потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код, а для внутрішньо переміщених осіб — довідку ВПО. Також знадобляться документи, що підтверджують відсутність працездатних родичів, та медичний висновок про необхідність догляду.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноваженого представника місцевої влади. Також доступне оформлення онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ чи портал "Дія".

Відповідно до статті 7 закону, право на державну допомогу на догляд мають одинокі громадяни віком від 80 років, які отримують пенсію та потребують постійної сторонньої допомоги за висновком медиків. Розмір такої надбавки визначається статтею 8 закону і становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Виплата призначається органами, що здійснюють пенсійне забезпечення, та фінансується з державного бюджету. Водночас одержувачі допомоги повинні повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни обставин, які можуть вплинути на право отримання надбавки або її розмір.

Нагадаємо, що в Україні готують масштабну пенсійну реформу, яка має зробити систему нарахування виплат більш справедливою. Зокрема, планується запровадити гарантовану базову пенсію від держави, а також прив’язати частину виплат до трудового стажу та сплачених внесків. Відповідний законопроєкт можуть винести на розгляд Верховної Ради вже цієї осені.

Також Фокус писав, що українці віком від 65 років за наявності необхідного страхового стажу мають право на підвищену мінімальну пенсію. У 2026 році її розмір становить не менше 40% мінімальної зарплати, а фактична мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії пенсіонерів наразі складає 3 758 гривень.