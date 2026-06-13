Польша пересмотрела правила для иностранцев. Об этом свидетельствует, в частности, количество выданных виз и разрешений на работу, которое резко сократилось в 2026 году.

Правительство Польши продолжает ужесточать миграционную политику. По данным Министерства внутренних дел и администрации страны, в первом квартале 2026 года количество выданных рабочих виз иностранцам сократилось почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает inpoland .

В ведомстве отмечают, что новый подход направлен на борьбу со злоупотреблениями в системе трудоустройства иностранцев и защиту польского рынка труда. Если в начале 2022 года было выдано около 123 тыс. рабочих виз, то за первые три месяца 2026 года этот показатель составил лишь 16 тыс. Соответственно сокращение достигло примерно 87%.

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Количество разрешений на работу сократилось

Заметно сократилось и количество разрешений на работу. В первом квартале 2022 года иностранцы получили около 122 тысяч таких документов, тогда как в январе-марте 2026 года — всего 38 тысяч. Это почти на 69% меньше.

В польском МВД отмечают, что в настоящее время разрешения получают в первую очередь те иностранные граждане, чья деятельность соответствует потребностям экономики и не вызывает опасений с точки зрения безопасности государства.

Польша меняет правила в отношении мигрантов Фото: Из открытых источников

На 65 % меньше: ситуация со студенческими визами

Выдача студенческих виз значительно сократилась. После введения дополнительных проверок в консульствах и усиления контроля за учебными заведениями количество таких документов сократилось с почти 31 тыс. в 2021 году до около 11 тыс. в 2025 году. Это означает падение примерно на 65%.

Число депортаций возросло

Польша также активизировала меры по выдворению иностранцев, нарушающих правила пребывания. Если в первом квартале 2022 года было исполнено около 900 решений о депортации, то за аналогичный период 2026 года страну принудительно покинули уже 2700 человек.

В польском правительстве подчеркивают, что миграционная политика должна быть контролируемой и соответствовать возможностям государства, а также способствовать экономическому развитию без негативного влияния на общественную стабильность.

Сейм Польши Фото: Сейм Польши

Вторая попытка отставки главы МВД Польши

Тем временем в стране обсуждают вотум недоверия главе МВД Польши.

Накануне Сейм Польши не поддержал отставку министра внутренних дел и администрации Марцина Кервинского. Вотум недоверия ему не прошел.

Ранее инициатором выступила оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS). Однако 10 июня за его отставку проголосовали 202 депутата, против выступили 232 парламентария, еще один депутат воздержался.

Инициаторами голосования выступили депутаты PiS, которые обвинили главу МВД в ненадлежащем контроле над подчиненными службами, проблемах в работе полиции и хаосе на польских границах.

Сам Кервинский отверг все обвинения, заявив, что они содержат недостоверную информацию. Он также напомнил, что это уже вторая попытка PiS добиться его отставки.

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В пояснении к представлению оппозиция указала на ряд проблем в сфере внутренней безопасности. В частности, речь шла о, по мнению PiS, недостаточной реакции государства на случаи диверсий на железной дороге, проблемах на западной границе Польши и ошибках правоохранительных органов при реагировании на серию ложных сообщений об угрозе для публичных лиц.

Среди претензий PiS было и подписание Кервинским постановления, разрешающего вносить в польские реестры иностранные свидетельства о браке, заключенном однополыми парами за рубежом.

Кроме того, депутаты PiS подвергли критике ситуацию на польско-немецкой границе и деятельность общественного движения "Защита границ", которое связывают с Робертом Бонкевичем. По мнению оппозиции, появление общественных патрулей стало следствием неэффективной работы государственных структур. В свою очередь, критики движения подчеркивали, что часть его действий не имеет надлежащих правовых оснований.

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