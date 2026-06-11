Польща переглянула правила для іноземців. Про це свідчить, зокрема, кількість виданих віз та дозволів на роботу, що різко скоротилася 2026 року.

Уряд Польщі продовжує посилювати міграційну політику. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації країни, у першому кварталі 2026 року кількість виданих робочих віз іноземцям скоротилася майже у вісім разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це повідомляє inpoland.

У відомстві зазначають, що новий підхід спрямований на боротьбу зі зловживаннями у системі працевлаштування іноземців та захист польського ринку праці. Якщо на початку 2022 року було видано близько 123 тис. робочих віз, то за перші три місяці 2026 року цей показник становив лише 16 тис. Відповідно скорочення сягнуло приблизно 87%.

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Кількість дозволів на роботу впала

Помітно зменшилася і кількість дозволів на роботу. У першому кварталі 2022 року іноземці отримали близько 122 тисяч таких документів, тоді як у січні-березні 2026 року лише 38 тисяч. Це майже на 69% менше.

У польському МВС наголошують, що нині дозволи отримують насамперед ті іноземні громадяни, чия діяльність відповідає потребам економіки та не викликає застережень з точки зору безпеки держави.

Польща змінює правила до мігрантів Фото: З відкритих джерел

Менше на 65%: ситуація зі студентськими візами

Суттєво скоротилася видача студентських віз. Після запровадження додаткових перевірок у консульствах та посилення контролю за навчальними закладами кількість таких документів зменшилася з майже 31 тис. 2021 року до близько 11 тис. 2025 року. Це означає падіння приблизно на 65%.

Депортацій побільшало

Польща такожактивізувала заходи щодо видворення іноземців, які порушують правила перебування. Якщо у першому кварталі 2022 року було виконано близько 900 рішень про депортацію, то за аналогічний період 2026 року країну примусово залишили вже 2700 осіб.

У польському уряді підкреслюють, що міграційна політика має бути контрольованою та відповідати можливостям держави, а також сприяти економічному розвитку без негативного впливу на суспільну стабільність.

Сейм Польщі Фото: Сейм Польщі

Друга спроба відставки голови МВС Польщі

Тим часом в країні обговорюють вотум недовіри голові МВС Польщі.

Напередодні Сейм Польщі не підтримав відставку міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського. Вотум недовіри йому провалився.

Раніше ініціатором виступила опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS). Проте 10 червня за його відставку проголосували 202 депутати, проти виступили 232 парламентарі, ще один депутат утримався.

Ініціаторами голосування стали депутати PiS, які звинуватили очільника МВС у неналежному контролі над підпорядкованими службами, проблемах у роботі поліції та хаосі на польських кордонах.

Сам Кервінський відкинув усі звинувачення, заявивши, що вони містять недостовірну інформацію. Він також нагадав, що це вже друга спроба PiS домогтися його відставки.

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У поясненні до подання опозиція вказувала на низку проблем у сфері внутрішньої безпеки. Зокрема, йшлося про, на думку PiS, недостатню реакцію держави на випадки диверсій на залізниці, проблеми на західному кордоні Польщі та помилки правоохоронців під час реагування на серію фальшивих повідомлень про загрозу для публічних осіб.

Серед претензій PiS було й підписання Кервінським постанови, яка дозволяє вносити до польських реєстрів іноземні свідоцтва про шлюб, укладений одностатевими парами за кордоном.

Окремо депутати PiS критикували ситуацію на польсько-німецькому кордоні та діяльність громадського руху "Оборона кордонів", який пов'язують із Робертом Бонкевичем. На думку опозиції, поява громадських патрулів стала наслідком неефективної роботи державних структур. Натомість критики руху наголошували, що частина його дій не має належних правових підстав.

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