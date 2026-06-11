Тарифы на воду взлетят втрое: украинцев предупредили о новом подорожании коммуналки

В Украине уже начали расти тарифы на холодное водоснабжение. После изменения правил с 1 июня местные власти получили право самостоятельно устанавливать стоимость услуги, и ряд водоканалов уже заявили о намерении существенно повысить цены.

Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

В частности, в "Винницаоблводоканале" предлагают увеличить тариф с 25,62 грн до 81,01 грн за кубометр. В компании объясняют, что действующая цена покрывает менее трети реальной себестоимости услуг.

"Сегодня этот тариф покрывает менее 32% от реальной себестоимости услуг. Дальше будет только хуже", — отметили в компании.

По данным издания, сейчас самые высокие тарифы на воду зафиксированы в Умани, Дрогобыче и Павлограде. При этом в небольших городах вода часто стоит дороже из-за меньшего количества потребителей и высоких постоянных расходов водоканалов на содержание сетей и инфраструктуры.

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В то же время тариф на газ пока остается неизменным. В Украине его не будут пересматривать до завершения военного положения и еще шесть месяцев после этого из-за моратория, который действует с 2022 года.

Однако после завершения войны цена газа может вырасти почти вдвое — с нынешних 7,96 грн до около 15 грн за кубометр. По информации издания, именно таким является экономически обоснованный уровень тарифа.

В правительстве после завершения войны ожидают либерализацию рынка газа. В меморандуме с МВФ также указано, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения подготовить план либерализации рынков газа и электроэнергии, а тарифы в перспективе должны постепенно приблизиться к уровню, который будет покрывать расходы энергетических компаний.

Сейчас для населения в Украине действует фиксированный тариф на газ. Абоненты ГК "Нафтогаз Украины", которые обслуживают большинство украинских домохозяйств, платят 7,96 гривны за кубометр.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко не исключал, что в этом году в стране могут пересмотреть тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение.

По его словам, на возможное повышение цен могут повлиять подорожание энергоресурсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, невыполнение программы "20/20" по увеличению добычи газа, а также значительные повреждения газодобывающей инфраструктуры.