Тарифи на воду злетять втричі: українців попередили про нове подорожчання комуналки

В Україні вже почали зростати тарифи на холодне водопостачання. Після зміни правил із 1 червня місцева влада отримала право самостійно встановлювати вартість послуги, і низка водоканалів уже заявила про намір суттєво підвищити ціни.

Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Зокрема, у “Вінницяоблводоканалі” пропонують збільшити тариф із 25,62 грн до 81,01 грн за кубометр. У компанії пояснюють, що чинна ціна покриває менш як третину реальної собівартості послуг.

“Сьогодні цей тариф покриває менше 32% від реальної собівартості послуг. Далі буде лише гірше”, — зазначили у компанії.

За даними видання, наразі найвищі тарифи на воду зафіксовані в Умані, Дрогобичі та Павлограді. При цьому в невеликих містах вода часто коштує дорожче через меншу кількість споживачів і високі постійні витрати водоканалів на утримання мереж та інфраструктури.

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Водночас тариф на газ поки залишається незмінним. В Україні його не переглядатимуть до завершення воєнного стану та ще шість місяців після цього через мораторій, який діє з 2022 року.

Однак після завершення війни ціна газу може зрости майже вдвічі — з нинішніх 7,96 грн до близько 15 грн за кубометр. За інформацією видання, саме таким є економічно обґрунтований рівень тарифу.

В уряді після завершення війни очікують лібералізацію ринку газу. У меморандумі з МВФ також зазначено, що Україна має протягом шести місяців після завершення воєнного стану підготувати план лібералізації ринків газу та електроенергії, а тарифи в перспективі мають поступово наблизитися до рівня, який покриватиме витрати енергетичних компаній.

Зараз для населення в Україні діє фіксований тариф на газ. Абоненти ГК "Нафтогаз України", які обслуговують більшість українських домогосподарств, сплачують 7,96 гривні за кубометр.

Раніше експерт з питань ЖКГ Олег Попенко не виключав, що цього року в країні можуть переглянути тарифи на газ, опалення та гаряче водопостачання.

За його словами, на можливе підвищення цін можуть вплинути подорожчання енергоресурсів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, невиконання програми "20/20" зі збільшення видобутку газу, а також значні пошкодження газовидобувної інфраструктури.