Одна из стран ЕС вновь сказала "нет" евро — что показал опрос граждан

Большинство граждан не хотят отказываться от своей валюты в пользу евро.

Поддержка введения евро в Швеции продолжает снижаться. Большинство жителей страны выступают за сохранение национальной валюты, считая крону важным инструментом экономической стабильности в условиях глобальной неопределенности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Статистическим управлением Швеции (SCB).

Согласно результатам опроса, лишь 28,7% шведов поддерживают вступление страны в еврозону и замену кроны на евро. Для сравнения: год назад сторонников такого шага было около 32%.

В то же время более половины опрошенных, а именно 52,1%, высказались против отказа от национальной валюты. Разница между показателями превышает статистическую погрешность исследования, что свидетельствует о реальном снижении поддержки евро среди населения.

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Швеция выступила против введения евро, отдав предпочтение кроне Фото: Скриншот

Эксперты отмечают, что значительная часть шведов рассматривает крону как дополнительную защиту экономики в период международных кризисов, инфляционных вызовов и нестабильности на финансовых рынках. Возможность самостоятельно определять денежно-кредитную политику страны также остается одним из ключевых аргументов в пользу сохранения национальной валюты.

Почему в Швеции используют кроны, а не евро, если она входит в ЕС?

Швеция вступила в Европейский Союз ещё в 1995 году вместе с Финляндией и Австрией, однако до сих пор не присоединилась к еврозоне. После референдума 2003 года, на котором большинство граждан (56%) высказалось против евро, страна продолжает использовать шведскую крону в качестве официальной валюты.

Швеция не входит в еврозону и сохраняет собственную валюту — шведскую крону (SEK)

Формально, как страна-член ЕС, Швеция обязана в будущем перейти на евро, но фактически этого не делает, поскольку не присоединилась к механизму валютных курсов ERM II, что является обязательным этапом перед вступлением в еврозону.

Напомним, что Нацбанк Украины установил курс доллара на уровне 44,93 грн. А официальный курс на 12 июня установлен на уровне 51,8352 грн.