Одна з країн ЄС знову сказала "ні" євро — що показало опитування громадян

Більшість громадян не хочуть відмовлятися від своєї валюти на користь євро.

Підтримка запровадження у Швеції євро продовжує знижуватися. Більшість жителів країни виступають за збереження національної валюти, вважаючи крону важливим інструментом економічної стабільності в умовах глобальної невизначеності. Про це свідчать результати опитування, проведеного Статистичним управлінням Швеції (SCB).

Згідно з результатами опитування, лише 28,7% шведів підтримують приєднання країни до єврозони та заміну крони на євро. Для порівняння, рік тому прихильників такого кроку було близько 32%.

Водночас понад половина опитаних, а саме 52,1%, висловилися проти відмови від національної валюти. Різниця між показниками перевищує статистичну похибку дослідження, що свідчить про реальне зниження підтримки євро серед населення.

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Швеція виступила проти впровадження євро, надавши перевагу кроні Фото: Скріншот

Експерти зазначають, що значна частина шведів розглядає крону як додатковий захист економіки під час міжнародних криз, інфляційних викликів та нестабільності на фінансових ринках. Можливість самостійно визначати монетарну політику країни також залишається одним із ключових аргументів на користь збереження національної валюти.

Чому в Швеції крони, а не євро, якщо вона в ЄС?

Швеція вступила до Європейського Союзу ще 1995 року. разом із Фінляндією та Австрією, проте досі не приєдналася до єврозони. Після референдуму 2003 року, на якому більшість громадян (56%) висловилася проти євро, країна продовжує використовувати шведську крону як офіційну валюту.

Швеція не входить до єврозони і зберігає власну валюту — шведську крону (SEK)

Формально, як держава-член ЄС, Швеція має зобов'язання перейти на євро в майбутньому, але фактично не робить цього, оскільки не приєдналася до механізму валютних курсів ERM II, що є обов'язковим етапом перед вступом до єврозони.

Нагадаємо, Нацбанк України встановив курс долара на рівні 44,93 грн. А офіційний курс на 12 червня встановлено на рівні 51,8352 грн.