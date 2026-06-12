Найденные деньги могут обернуться уголовным делом: какие последствия грозят украинцам

Найденные на улице деньги нельзя просто забрать себе. Если не сообщить о находке владельцу или в полицию, это может быть расценено как незаконное присвоение чужого имущества или даже кража.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Издание напомнило, что в соответствии со статьёй 337 Гражданского кодекса Украины лицо, нашедшее утерянную вещь или деньги, обязано уведомить об этом владельца и вернуть находку. Если владелец неизвестен, о находке следует заявить в полицию или в орган местного самоуправления.

Закон разрешает оставить найденные деньги себе после официальной регистрации заявления в полиции. Если в течение шести месяцев владелец не найдется, человек, сделавший находку, может приобрести право собственности на эти средства. В то же время сокрытие факта находки и присвоение денег считается незаконным.

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Как отмечает издание, судебная практика в Украине предусматривает строгий подход к подобным случаям. Если человек видел, кто потерял деньги, или забрал средства, оставленные возле банкомата, кассы или в другом заметном месте, его действия могут квалифицироваться по статье 185 Уголовного кодекса Украины как кража.

Выявить нарушителя правоохранителям помогают камеры видеонаблюдения, установленные на банкоматах, в магазинах, на заправках и на улицах. Благодаря этому личность человека, который поднял и присвоил деньги, можно быстро установить.

Во время военного положения любая кража автоматически подпадает под часть 4 статьи 185 УК. В случае доказательства вины в присвоении даже нескольких сотен гривен человеку может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине ответственность за распространение ложных слухов предусмотрена статьёй 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идёт о случаях, когда такая информация может вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что украинцам грозят значительные штрафы за самовольную установку или замену газового котла, а также за подключение дополнительного газового оборудования без согласования с оператором газораспределительной сети. В некоторых случаях сумма доначислений может составить почти 40 тысяч гривен.