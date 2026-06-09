Украинцев предупредили о штрафах за распространение слухов: сколько придется заплатить

В Украине за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, предусмотрены штрафы от 170 до 255 гривен.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии изданию "РБК-Украина".

По его словам, ответственность за такие действия установлена статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"В данном случае условием административной ответственности лица является совершение им активных умышленных действий, которые заключаются в распространении ложных слухов, а также осознание таким лицом, что такие действия могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", — подчеркнул юрист.

Булименко отметил, что при рассмотрении таких дел суды чаще всего закрывают производство из-за отсутствия события или состава правонарушения, или освобождают человека от ответственности из-за истечения сроков наложения административного взыскания. В то же время есть случаи, когда суды назначают наказание.

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В частности, в феврале 2021 года Артемовский горрайонный суд Донецкой области признал виновной женщину, которая распространяла ложные слухи в Facebook. Суд назначил штраф в размере 170 гривен.

В июле 2023 года Каменка-Бугский районный суд Львовской области оштрафовал на 170 гривен местную жительницу за размещение на доске объявлений ложного и оскорбительного сообщения в отношении знакомой и Стародобротворской школы.

Также в июле 2024 года Голосеевский районный суд Киева признал виновной женщину, которая распространяла ложные слухи о гражданке через фейковый аккаунт в Telegram. В этом случае суд ограничился предупреждением.

Напомним, что украинцев могут оштрафовать на десятки тысяч гривен за самовольную замену газового котла или установку дополнительных газовых приборов без согласования с оператором газораспределительной сети. В некоторых случаях сумма доначислений может достигать около 40 тысяч гривен.

Также гражданам могут грозить штрафы до 68 тысяч гривен и даже лишение свободы за разведение костра и приготовление шашлыков в запрещенных местах, если это приведет к пожару или другим серьезным последствиям.