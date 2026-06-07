Может грозить штраф до 68 тысяч грн и даже тюрьма: где украинцам запрещено жарить шашлыки

Как только приходит теплое время года — украинцы выбирают отдых на природе с пикниками и приготовлением шашлыков. Однако разжигание костра в запрещенных местах может обернуться не только штрафами, но и уголовной ответственностью, если нарушение приведет к серьезным последствиям.

Как пишет издание OBOZ.UA, ссылаясь на данные "Судебно-юридической газеты", в Украине действуют четкие правила по разведению огня во время отдыха на природе, а за их нарушение предусмотрены как административные, так и уголовные санкции.

В частности, специалисты напоминают, что разжигать костры разрешено далеко не везде. Так, запрет действует в лесах во время пожароопасного периода, если место не оборудовано специально для этого. Также нельзя разводить огонь на территориях природно-заповедного фонда, во дворах, парках и скверах без обустроенных площадок для приготовления пищи, а также ближе чем в 30 метрах от зданий и сооружений. Аналогичные ограничения могут распространяться и на другие территории, определенные законодательством.

Відео дня

Какие штрафы предусмотрены за жарку шашлыков

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Если речь идет о несоблюдении требований в лесных массивах, гражданам грозит взыскание от 1 530 до 4 590 гривен. За разведение костра в неотведенных местах в пределах населенных пунктов придется заплатить от 340 до 1 360 гривен.

В то же время значительно серьезнее могут быть последствия в случае возникновения пожара из-за неосторожного обращения с огнем. Если такой пожар повлечет значительный имущественный ущерб или нанесет вред здоровью людей, наступает уголовная ответственность.

В таких случаях закон предусматривает штраф от 17 000 до 68 340 гривен, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет в зависимости от обстоятельств дела и тяжести последствий.

Как правильно жарить шашлыки на природе

Чтобы избежать нарушений и обеспечить безопасный отдых, специалисты рекомендуют разжигать огонь исключительно в специально оборудованных местах — мангалах или на бетонированных площадках. Категорически не рекомендуется разводить костер непосредственно на земле или в сухой траве, ведь это существенно повышает риск возгорания.

Кроме того, рядом с местом отдыха необходимо иметь средства для оперативного тушения огня — воду, песок или огнетушитель. Также нельзя оставлять костер без присмотра даже на короткое время.

После завершения приготовления пищи или отдыха огонь следует полностью потушить и убедиться, что не осталось тлеющего угля или других источников возгорания. Соблюдение этих простых правил поможет не только избежать штрафов и юридических последствий, но и предотвратить возникновение пожаров, которые могут представлять угрозу для людей и окружающей среды.

Напомним, как ранее рассказывал подполковник службы гражданской защиты Игорь Гетало, в его практике был один из самых абсурдных вызовов. Спасатели в Полтаве выехали на сообщение о пожаре в многоэтажке, однако в квартире обнаружили, что арендаторы просто жарили шашлыки в ванной комнате, используя уголь, из-за чего весь подъезд заполнился дымом.

Также украинка рассказала об особых правилах отдыха на природе в Швеции, где к окружающей среде относятся с особой ответственностью. В частности, там запрещено разжигать гриль или костер в неустановленных местах, даже если огонь еще не горит, ведь это может повредить природные ландшафты, в частности гранитные скалы. Однако в стране обустроены бесплатные специальные зоны для подобного отдыха.