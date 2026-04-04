Приехали на пожар, а попали на шашлыки: спасатель рассказал о самом абсурдном вызове (видео)

Игорь Гетало, подполковник Службы гражданской защиты, начальник Оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, сам родом из Полтавы, и за 15 лет своей службы спас немало человеческих жизней.

В его практике были и очень нетривиальные истории. Об одной из таких он рассказал во время беседы на YouTube-канале "ВІДДУШІВДУШУ".

По словам Игоря, однажды спасатели получили вызов на улицу Троллейбусную в Полтаве о том, что на третьем этаже одного из многоквартирных домов пожар.

"Приезжаем туда. Действительной, в подъезде дым. Мы стучим в дверь, никто не открывает. Из квартиры идет дым. Мы принимаем решеные вскрыть дверь. Выбиваем дверь, а там пацаны прямо в ванной на арендованной квартире жарят шашлыки, угольев туда насыпали и жарят", — вспоминает спасатель.

Все закончилось тем, что пожарные вызвали полицию, и виновникам "торжества" прочитали лекцию о недопустимости подобной затеи.

Кроме того, в беседе Гетало поделился суевериями, которые бытуют у спасателей. Так, рассказывает он, заступая на смену, сотрудники ГСЧС не чистят обувь:.

"Существует примета, что если ты перед сменой почистишь обувь, наденешь чистую защитную одежду, протрешь сам маяки или намоешь машину, когда уже заступил на дежурство, этот день будет наполнен вызовами. То есть у тебя будет пожаров просто невероятное количество".

Поэтому, продолжил он, одно из суеверий состоит в том, что когда спасатель получает новую защитную одежду, ее необходимо обязательно положить на пол, немного испачкать и только потом складывать на стеллаж, где хранится защитная одежда.

Игорь Гетало жил и работал в Полтаве, но в 2021 году переехал в Днепр. 10 апреля 2022 года он вместе с коллегами тушил пожар в аэропорту Днепра после ракетных обстрелов. Когда спасатели работали на месте, российская армия нанесла еще один удар. Полтавчанин получил ранение.

Тогда же пострадали еще пять его коллег, а самые тяжелые травмы получила пресс-офицер ГСЧС Днепропетровской области. Она 11 месяцев боролась за жизнь, но скончалась 7 марта 2023 года.

