Приїхали на пожежу, а потрапили на шашлики: рятувальник розповів про найабсурдніший виклик (відео)

Ігор Гетало, підполковник Служби цивільного захисту, начальник Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, сам родом із Полтави, і за 15 років своєї служби врятував чимало людських життів.

У його практиці були й дуже нетривіальні історії. Про одну з таких він розповів під час бесіди на YouTube-каналі "ВІДДУШІВДУШУ".

За словами Ігоря, одного разу рятувальники отримали виклик на вулицю Тролейбусну в Полтаві про те, що на третьому поверсі одного з багатоквартирних будинків пожежа.

"Приїжджаємо туди. Дійсно, у під'їзді дим. Ми стукаємо у двері, ніхто не відчиняє. Із квартири йде дим. Ми приймаємо рішення розкрити двері. Вибиваємо двері, а там пацани просто у ванній на орендованій квартирі смажать шашлики, вугілля туди насипали і смажать", — згадує рятувальник.

Усе закінчилося тим, що пожежники викликали поліцію, і винуватцям "урочистості" прочитали лекцію про неприпустимість такої витівки.

Крім того, у бесіді Гетало поділився забобонами, які побутують у рятувальників. Так, розповідає він, заступаючи на зміну, співробітники ДСНС не чистять взуття:.

"Існує прикмета, що якщо ти перед зміною почистиш взуття, вдягнеш чистий захисний одяг, протреш сам маяки чи намиєш машину, коли вже заступив на чергування, цей день буде сповнений викликами. Тобто в тебе буде пожеж просто неймовірна кількість".

Тому, продовжив він, одне із забобонів полягає в тому, що коли рятувальник отримує новий захисний одяг, його необхідно обов'язково покласти на підлогу, трохи забруднити і тільки потім складати на стелаж, де зберігається захисний одяг.

Ігор Гетало жив і працював у Полтаві, але 2021 року переїхав до Дніпра. 10 квітня 2022 року він разом із колегами гасив пожежу в аеропорту Дніпра після ракетних обстрілів. Коли рятувальники працювали на місці, російська армія завдала ще одного удару. Полтавчанин отримав поранення.

Тоді ж постраждали ще п'ятеро його колег, а найважчих травм зазнала пресофіцерка ДСНС Дніпропетровської області. Вона 11 місяців боролася за життя, але померла 7 березня 2023 року.

