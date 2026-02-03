Вода замерзала в повітрі: як рятувальники гасили пожежу після прильоту "Шахеда" в Києві у -20

Сильні морози ускладнили роботу столичним рятувальникам, які виїжджають на гасіння пожеж і ліквідацію наслідків російських терористичних обстрілів.

У київських пабліках розлетілося відео, зняте в Шевченківському районі Києва, де після удару ворожого дрона загорілася квартира на 16-му поверсі. Пожежний наряд боровся з вогнем за температури -20 градусів. Через мороз вода замерзала ще в повітрі.

"Уявіть, як холодно і важко працювати рятувальникам і енергетикам", — ідеться в підписі.

Так виглядає вдень постраждала висотка в Шевченківському районі Києва Фото: Скрин відео

Атака ЗС РФ по Україні в ніч на 3 лютого була спрямована на об'єкти енергетики, а саме ТЕЦ і ТЕС, у восьми регіонах України, зокрема в Києві та Київській області, Одеській, Вінницькій, Харківській областях, а також у Харкові.

Росія під час атаки використовувала сотні безпілотників-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, які вражали не лише об'єкти генерації електроенергії, а й теплові вузли. Це вже дев'ятий масштабний удар по енергетиці України за останні п'ять місяців.

Відео дня

Унаслідок ракетно-дронових ударів у Харкові пошкоджено одну з основних теплоелектроцентралей, через що в понад 800 багатоповерхівках влада ухвалила рішення злити воду із систем, щоб уникнути проривів труб.

За словами влади, відновлення пошкодженого об'єкта наразі неможливе.

У зв'язку з обстрілом енергетики мер Харкова Ігор Терехов оголосив надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

Журналіст-розслідувач, редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що в Києві нібито зруйновано ТЕЦ-4, а раніше ворог повністю знищив ТЕЦ-6, яка єдина забезпечувала теплом Троєщину, один із найбільших районів столиці.

У мережі з'явилися кадри, зроблені всередині однієї з розбитих російськими окупантами ТЕЦ, на яких видно масштаби руйнувань.

Нагадаємо, чим обернеться удар по підстанції, що живить Київ та інші міста.

Також повідомлялося, що ЗС РФ спробували атакувати ракетою енергетиків, які ремонтували цю підстанцію.