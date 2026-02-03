Вода замерзала в воздухе: как спасатели тушили пожар после прилета "Шахеда" в Киеве в -20

Сильные морозы усложнили работу столичным спасателям, которые выезжают на тушение пожаров и ликвидации последствий российских террористических обстрелов.

В киевских пабликах разлетелось видео, снятое в Шевченковском районе Киева, где после удара вражеского дрона загорелась квартира на 16 этаже. Пожарный наряд боролся с огнем при температуре в -20 градусов. Из-за мороза вода замерзала еще в воздухе.

"Представьте, как холодно и тяжело работать спасателям и энергетикам", – говорится в подписи.

Так выглядит днем пострадавшая высотка в Шевченковском районе Киева Фото: Скрин видео

Атака ВС РФ по Украине в ночь на 3 февраля была направлена на объекты энергетики, а именно ТЭЦ и ТЭС, в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, Одесской, Винницкой, Харьковской областях, а также в Харькове.

Россия во время атаки использовала сотни беспилотников-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, которые поражали не только объекты генерации электроэнергии, но и тепловые узлы. Это уже девятый масштабный удар по энергетике Украины за последние пять месяцев.

В результате ракетно-дроновых ударов в Харькове повреждена одна из основных теплоэлектроцентралей, из-за чего в более чем 800 многоэтажках власти приняли решение слить воду с систем, чтобы избежать прорывов труб.

По словам властей, восстановление поврежденного объекта на данный момент невозможно.

В связи с обстрелом энергетики мэр Харькова Игорь Терехов объявил чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Журналист-расследователь, редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что в Киеве якобы разрушена ТЭЦ-4, а раньше враг полностью уничтожил ТЭЦ-6, которая единственная обеспечивала теплом Троещину, один из самых больших районов столицы.

В сети появились кадры, сделанные внутри одной из разбитых российскими оккупантами ТЭЦ, на которых видно масштабы разрушений.

