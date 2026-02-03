Ситуация с отоплением в Киеве: редактор проекта "Наші гроші" утверждает, что ТЭЦ-4 разрушена

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что после обстрела в ночь на 3 января более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без тепла. В то же время Юрий Николов утверждает, что теплоэлектростанция разрушена.

"Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления. В этих более 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать оттаивания", — сообщил Виталий Кличко.

Он рассказал, что в столице разворачивают дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления. Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском — 4.

Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов — в Днепровском районе (тоже на 20 локациях).

После его сообщения журналист-расследователь, редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов опубликовал пост, в котором заявил: "Интересно — кто и когда решится сказать Дарнице о том существует ли ТЭЦ-4 после сегодняшней атаки? Троещине больше недели не решались сообщить о полном разрушении ТЭЦ-6".

Но его сообщение вызвало возмущение. В комментариях несколько комментаторов отметили, что распространять подобную информацию после обстрелов — запрещено. А также поинтересовались какой смысл в подобных публикациях.

Также отреагировал народный депутат и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко, который попросил Службу безопасности Украины обратить внимание на подобные сообщения.

После обстрела 3 февраля в ДТЭК рассказали об ударах РФ по ТЭС и ТЭЦ в Киеве, Днепре, Харькове и об обстреле объекта ДТЭК в Одесской области. Указано, что от российского обстрела пострадала теплогенерация и система электроснабжения. В разных регионах — разные последствия, в зависимости от целей, пораженных россиянами

Напомним, 1 февраля издание "РБК-Украина" со ссылкой на проинформированные источники сообщило, что после ударов 9 и 13 января, которые, среди прочего, были нацелены на критические объекты столицы, Киев потерял одну из ТЭЦ.

В результате массированной российской атаки 9 января в Киеве подверглись значительным разрушениям крупные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, генерирующие более половины тепла и электроэнергии для столицы.