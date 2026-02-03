Ситуація з опаленням в Києві: редактор проєкту "Наші гроші" стверджує, що ТЕЦ-4 зруйновано

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що після обстрілу в ніч на 3 січня понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без тепла. В той же час Юрій Ніколов стверджує, що теплоелектростанція зруйнована.

"Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення. У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання", — повідомив Віталій Кличко.

Він розповів, що в столиці розгортають додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення. Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4.

Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

Після його повідомлення журналіст-розслідувач, редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов опублікував пост, в якому заявив: "Цікаво - хто і коли наважиться сказати Дарниці про те чи існує ТЕЦ-4 після сьогоднішньої атаки? Троєщині більше тижня не наважувалися повідомити про повну руйнацію ТЕЦ-6".

Але його повідомлення викликало обурення. В коментарях кілька коментаторів зауважили, що розповсюджувати подібну інформацію після обстрілів – заборонено. А також поцікавились який сенс у подібних публікаціях.

Також відреагував народний депутат та колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко, який попросив Службу безпеки України звернути увагу на подібні дописи.

Після обстрілу 3 лютого у ДТЕК розповіли про удари РФ по ТЕС та ТЕЦ у Києві, Дніпрі, Харкові та про обстріл об'єкта ДТЕК в Одеській області. Вказано, що від російського обстрілу постраждала теплогенерація та система електропостачання. У різних регіонах — різні наслідки, залежно від цілей, уражених росіянами

Нагадаємо, 1 лютого видання "РБК-Україна" із посиланням на проінформовані джерела повідомило, що після ударів 9 та 13 січня, які, серед іншого, були націлені на критичні об'єкти столиці, Київ втратив одну з ТЕЦ.

Унаслідок масованої російської атаки 9 січня в Києві зазнали значних руйнувань великі теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що генерують понад половину тепла й електроенергії для столиці.