20 часов без света — не предел: чем обернется удар по подстанции, питающей Киев и другие города

Во время массированной атаки в ночь на 3 февраля под ударами оказались ТЭС, ТЭЦ и критические подстанции в нескольких регионах, в том числе объекты, обеспечивающие питание Киева. Фокус выяснил, почему атака на подстанцию, которая соединяет Ровенскую АЭС со столицей, может иметь долгосрочные последствия и что это значит для крупных городов Украины.

В ночь на 3 февраля Россия провела еще одну массированную атаку по энергетическим объектам Украины, в ходе которой ракеты и беспилотники ударили по теплоэлектростанциям, теплоэлектроцентралям и критической инфраструктуре в нескольких регионах страны. Удар по энергетике в ДТЭК уже охарактеризовали как один из самых мощных за последнее время.

По данным украинских властей и энергетических компаний, под вражескими обстрелами оказались ТЭС и ТЭЦ в восьми областях, в частности объекты, обеспечивающие производство электро- и тепловой энергии для миллионов людей. Пострадало оборудование теплоэлектростанций, что приводит к перебоям с теплом и светом в населенных пунктах — в частности в Киеве, Харькове и Днепре.

Россия во время атаки использовала сотни беспилотников-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, которые поражали не только объекты генерации электроэнергии, но и тепловые узлы. Это уже девятый масштабный удар по энергетике Украины за последние пять месяцев.

Отдельно украинские мониторинговые каналы сообщили о попытке или новой атаке на подстанцию 750 кВ"Киевская", которая играет ключевую роль в передаче электроэнергии от Ровенской атомной электростанции в столицу и центральные регионы Украины.

Этот энергетический узел считается критическим, поскольку обеспечивает важные линии питания к сетям Киева и соседних областей. Предыдущие атаки по похожим объектам уже приводили к существенным перебоям со светом в крупных городах, а эксперты говорят о высокой рискованности системы электроснабжения в случае разрушения таких подстанций.

Последствия новых ударов по энергетике — это не только отключение света. Из-за повреждения ТЭЦ и ТЭС страдает и теплоснабжение, что особенно критично во время сильных морозов. Украинские энергетики сообщают о серьезных повреждениях оборудования и призывают жителей готовиться к возможным ограничениям в работе транспорта и бытовых услуг, зависящих от стабильной энергии.

Удар по подстанции "Киевская": что это значит для энергосистемы

Энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев объясняет, что атака РФ на подстанцию 750 кВ, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами, является не случайной, а целенаправленным ударом по узлу системы передачи электроэнергии.

По его словам, речь идет об одном из ключевых элементов энергосистемы, через который проходят мощные потоки электроэнергии от атомной генерации в столицу. Именно такие подстанции обеспечивают баланс в сети и позволяют крупным городам получать стабильное питание.

Опрошенные Фокусом эксперты по энергетике говорят, что это не удар по генерации как таковой, а по"артериям" энергосистемы. Даже если атомная станция работает стабильно, без таких подстанций электроэнергия физически не может быть доставлена потребителям.

Подстанции класса 750 кВ являются высокотехнологичными объектами, оборудование для которых не хранится в резерве. В случае серьезных повреждений их восстановление может длиться неделями или даже месяцами, поскольку трансформаторы такого класса изготавливаются индивидуально и часто — за пределами Украины.

Отдельно эксперт подчеркивает опасность использования Россией гиперзвуковых ракет типа"Циркон". Такие средства поражения сложно перехватывать, а их применение против энергетической инфраструктуры свидетельствует о намерении максимально усложнить работу ПВО и нанести точечный, но системный удар.

"Даже частичное повреждение таких узлов означает жесткие ограничения для потребителей. В первую очередь — для мегаполисов, транспорта, критических объектов и теплоснабжения", — отмечает Игнатьев.

По его оценке, даже оптимистический сценарий на ближайшие недели предусматривает сложный режим работы энергосистемы Киева: возможны аварийные отключения, перегрузки сетей и перебои в пиковые часы потребления.

Эту оценку дополняет председатель Союза потребителей коммунальных услуг и энергетический эксперт Олег Попенко, который подчеркивает: нынешняя ситуация уже давно перестала быть проблемой отдельных регионов.

По его словам, под ударами одновременно находятся Киев, Харьков, Одесса, Винница и Днепр, поэтому говорить о локальном кризисе больше не приходится.

В то же время Попенко уточняет, что информация об ударе по объектам, связанным с Ровенской АЭС, не означает атаку на саму атомную станцию. Речь идет именно о подстанции, которая отвечает за передачу электроэнергии в столицу.

"Если эта информация подтвердится, это означает, что Киев будет оставаться с крайне жесткими графиками отключений — фактически до 20-22 часов без света в сутки", — отмечает эксперт.

Причина, по его словам, очевидна: собственной генерации у столицы практически не осталось. После очередных ударов по теплоэлектроцентралям Киев не может самостоятельно покрывать даже базовые потребности.

"Такие ограничения будут продолжаться до тех пор, пока подстанцию не восстановят. А это сложный и длительный процесс", — отмечает Фокусу Попенко.

Отдельно он подчеркивает, что морозы существенно усложняют ремонтные работы. При благоприятных погодных условиях восстановление могло бы занять несколько недель, однако при низких температурах сроки могут возрасти, причем существенно.

При этом спрогнозировать сроки пока невозможно, ведь неизвестна степень поражения объекта. Подстанции такого класса занимают территорию до двух гектаров, и критическим является не только сам факт удара, но и то, в какое именно оборудование он пришелся — трансформаторы, коммутационные узлы или вспомогательные системы.

Даже в случае частичного повреждения подстанция может работать, но в значительно меньших объемах, что автоматически означает жесткие ограничения для потребителей.

Без света главные мегаполисы Украины: прогнозы

Комментируя ситуацию в других регионах, Попенко отмечает, что Харьков находится в особенно сложном положении: удары по ТЭЦ были настолько мощными, что быстрое восстановление теплоснабжения там маловероятно. В Днепре система теплоснабжения в значительной степени зависит от ТЭС, которая также подверглась поражениям. В Одессе же удар был нанесен по подстанции, обеспечивающей передачу электроэнергии в город.

В то же время эксперт подчеркивает, что и западные регионы не являются "безопасными"".

"Нет ни одной области, куда бы не прилетали российские ракеты. Просто сейчас основной фокус — на крупных городах, миллионниках", — объясняет он.

По словам Попенко, это имеет не только техническое, но и политическое значение, ведь удары по мегаполисам создают максимальный социальный и психологический эффект.

"Это не только об энергетике. Это давление на людей и на государство", — заключает эксперт, замечая, что система пока держится в пределах графиков, но запас прочности остается минимальным.

Эксперты отмечают: нынешние удары — это попытка России сломать не отдельные станции, а всю логику энергоснабжения, создавая условия, при которых даже работающая генерация не гарантирует света в домах.

