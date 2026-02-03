20 годин без світла — не межа: чим обернеться удар по підстанції, що живить Київ та інші міста

Під час масованої атаки в ніч проти 3 лютого під ударами опинилися ТЕС, ТЕЦ та критичні підстанції в кількох регіонах, зокрема об'єкти, що забезпечують живлення Києва. Фокус з'ясував, чому атака на підстанцію, яка з'єднує Рівненську АЕС зі столицею, може мати довгострокові наслідки й що це означає для великих міст України.

У ніч проти 3 лютого Росія провела ще одну масовану атаку по енергетичних об'єктах України, під час якої ракети та безпілотники вдарили по теплоелектростанціях, теплоелектроцентралях і критичній інфраструктурі в кількох регіонах країни. Удар по енергетиці в ДТЕК вже охарактеризували як один із найпотужніших за останній час.

За даними української влади та енергетичних компаній, під ворожими обстрілами опинились ТЕС та ТЕЦ у восьми областях, зокрема об'єкти, що забезпечують виробництво електро- та теплової енергії для мільйонів людей. Постраждало устаткування теплоелектростанцій, що призводить до перебоїв з теплом і світлом у населених пунктах — зокрема в Києві, Харкові та Дніпрі.

Росія під час атаки використовувала сотні безпілотників-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, що уражали не лише об'єкти генерації електроенергії, а й теплові вузли. Це вже дев'ятий масштабний удар по енергетиці України за останні п'ять місяців.

Окремо українські моніторингові канали повідомили про спробу чи нову атаку на підстанцію 750 кВ "Київська", яка відіграє ключову роль у передачі електроенергії від Рівненської атомної електростанції до столиці та центральних регіонів України.

Цей енергетичний вузол вважається критичним, оскільки забезпечує важливі лінії живлення до мереж Києва й сусідніх областей. Попередні атаки по схожим об'єктам уже призводили до суттєвих перебоїв зі світлом у великих містах, а експерти говорять про високу ризикованість системи електропостачання у випадку руйнування таких підстанцій.

Наслідки нових ударів по енергетиці — це не лише відключення світла. Через пошкодження ТЕЦ та ТЕС страждає й теплопостачання, що особливо критично під час сильних морозів. Українські енергетики повідомляють про серйозні пошкодження обладнання й закликають мешканців готуватися до можливих обмежень у роботі транспорту та побутових послуг, що залежать від стабільної енергії.

Удар по підстанції "Київська": що це означає для енергосистеми

Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв пояснює, що атака РФ на підстанцію 750 кВ, яка з'єднує Рівненську АЕС із Києвом та центральними регіонами, є не випадковою, а цілеспрямованим ударом по вузлу системи передачі електроенергії.

За його словами, йдеться про один із ключових елементів енергосистеми, через який проходять потужні потоки електроенергії від атомної генерації до столиці. Саме такі підстанції забезпечують баланс у мережі та дозволяють великим містам отримувати стабільне живлення.

Опитані Фокусом експерти по енергетиці кажуть, що це не удар по генерації як такій, а по "артеріях" енергосистеми. Навіть якщо атомна станція працює стабільно, без таких підстанцій електроенергія фізично не може бути доставлена споживачам.

Підстанції класу 750 кВ є високотехнологічними об'єктами, обладнання для яких не зберігається у резерві. У разі серйозних пошкоджень їх відновлення може тривати тижнями або навіть місяцями, оскільки трансформатори такого класу виготовляються індивідуально і часто — за межами України.

Окремо експерт підкреслює небезпеку використання Росією гіперзвукових ракет типу "Циркон". Такі засоби ураження складно перехоплювати, а їх застосування проти енергетичної інфраструктури свідчить про намір максимально ускладнити роботу ППО та завдати точкового, але системного удару.

"Навіть часткове пошкодження таких вузлів означає жорсткі обмеження для споживачів. У першу чергу — для мегаполісів, транспорту, критичних об'єктів і теплопостачання", — зазначає Ігнатьєв.

За його оцінкою, навіть оптимістичний сценарій на найближчі тижні передбачає складний режим роботи енергосистеми Києва: можливі аварійні відключення, перевантаження мереж і перебої у пікові години споживання.

Цю оцінку доповнює голова Спілки споживачів комунальних послуг та енергетичний експерт Олег Попенко, який наголошує: нинішня ситуація вже давно перестала бути проблемою окремих регіонів.

За його словами, під ударами одночасно перебувають Київ, Харків, Одеса, Вінниця та Дніпро, тож говорити про локальну кризу більше не доводиться.

Водночас Попенко уточнює, що інформація про удар по об'єктах, пов'язаних із Рівненською АЕС, не означає атаку на саму атомну станцію. Йдеться саме про підстанцію, яка відповідає за передачу електроенергії до столиці.

"Якщо ця інформація підтвердиться, це означає, що Київ залишатиметься з украй жорсткими графіками відключень — фактично до 20–22 годин без світла на добу", — зазначає експерт.

Причина, за його словами, очевидна: власної генерації у столиці практично не залишилося. Після чергових ударів по теплоелектроцентралях Київ не може самостійно покривати навіть базові потреби.

"Такі обмеження триватимуть доти, доки підстанцію не відновлять. А це складний і тривалий процес", — наголошує Фокусу Попенко.

Окремо він підкреслює, що морози суттєво ускладнюють ремонтні роботи. За сприятливих погодних умов відновлення могло б зайняти кілька тижнів, однак за низьких температур строки можуть зрости, причому істотно.

При цьому спрогнозувати терміни наразі неможливо, адже невідомий ступінь ураження об'єкта. Підстанції такого класу займають територію до двох гектарів, і критичним є не лише сам факт удару, а й те, у яке саме обладнання він прийшовся — трансформатори, комутаційні вузли чи допоміжні системи.

Навіть у разі часткового пошкодження підстанція може працювати, але в значно менших обсягах, що автоматично означає жорсткі обмеження для споживачів.

Без світла головні мегаполіси України: прогнози

Коментуючи ситуацію в інших регіонах, Попенко зазначає, що Харків перебуває в особливо складному становищі: удари по ТЕЦ були настільки потужними, що швидке відновлення теплопостачання там малоймовірне. У Дніпрі система теплопостачання значною мірою залежить від ТЕС, яка також зазнала уражень. В Одесі ж удар було завдано по підстанції, що забезпечує передачу електроенергії до міста.

Водночас експерт підкреслює, що й західні регіони не є "безпечними»".

"Немає жодної області, куди б не прилітали російські ракети. Просто зараз основний фокус — на великих містах, мільйонниках", — пояснює він.

За словами Попенка, це має не лише технічне, а й політичне значення, адже удари по мегаполісах створюють максимальний соціальний і психологічний ефект.

"Це не тільки про енергетику. Це тиск на людей і на державу", — підсумовує експерт, зауважуючи, що система поки тримається в межах графіків, але запас міцності залишається мінімальним.

Експерти наголошують: нинішні удари — це спроба Росії зламати не окремі станції, а всю логіку енергопостачання, створюючи умови, за яких навіть працююча генерація не гарантує світла у домівках.

