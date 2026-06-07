Може загрожувати штраф до 68 тисяч грн і навіть в'язниця: де українцям заборонено смажити шашлики

Як тільки приходить тепла пори року — українці обирають відпочинок на природі з пікніками та приготуванням шашликів. Однак розпалювання багаття у заборонених місцях може обернутися не лише штрафами, а й кримінальною відповідальністю, якщо порушення призведе до серйозних наслідків.

Як пише видання OBOZ.UA, посилаючись на дані "Судово-юридичної газети", в Україні діють чіткі правила щодо розведення вогню під час відпочинку на природі, а за їх порушення передбачені як адміністративні, так і кримінальні санкції.

Зокрема, фахівці нагадують, що розпалювати багаття дозволено далеко не всюди. Так, заборона діє у лісах під час пожежонебезпечного періоду, якщо місце не обладнане спеціально для цього. Також не можна розводити вогонь на територіях природно-заповідного фонду, у дворах, парках і скверах без облаштованих майданчиків для приготування їжі, а також ближче ніж за 30 метрів від будівель і споруд. Аналогічні обмеження можуть поширюватися й на інші території, визначені законодавством.

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Які штрафи передбачні за смажіння шашликів

За порушення правил пожежної безпеки передбачені штрафи. Якщо йдеться про недотримання вимог у лісових масивах, громадянам загрожує стягнення від 1 530 до 4 590 гривень. За розведення багаття у невідведених місцях у межах населених пунктів доведеться сплатити від 340 до 1 360 гривень.

Водночас значно серйознішими можуть бути наслідки у випадку виникнення пожежі через необережне поводження з вогнем. Якщо така пожежа спричинить значну майнову шкоду або завдасть шкоди здоров’ю людей, настає кримінальна відповідальність.

У таких випадках закон передбачає штраф від 17 000 до 68 340 гривень, виправні роботи строком до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років залежно від обставин справи та тяжкості наслідків.

Як правильно смажити шашлики на природі

Щоб уникнути порушень та забезпечити безпечний відпочинок, спеціалісти рекомендують розпалювати вогонь виключно у спеціально облаштованих місцях — мангалах або на бетонованих майданчиках. Категорично не рекомендується розводити багаття безпосередньо на землі чи в сухій траві, адже це суттєво підвищує ризик займання.

Крім того, поруч із місцем відпочинку необхідно мати засоби для оперативного гасіння вогню — воду, пісок або вогнегасник. Також не можна залишати багаття без нагляду навіть на короткий час.

Після завершення приготування їжі або відпочинку вогонь слід повністю загасити та переконатися, що не залишилося тліючого вугілля чи інших джерел займання. Дотримання цих простих правил допоможе не лише уникнути штрафів і юридичних наслідків, а й запобігти виникненню пожеж, які можуть становити загрозу для людей та довкілля.

Нагадаємо, як раніше розповідав підполковник служби цивільного захисту Ігор Гетало, в його практиці був один із найабсурдніших викликів. Рятувальники у Полтаві виїхали на повідомлення про пожежу в багатоповерхівці, однак у квартирі виявили, що орендарі просто смажили шашлики у ванній кімнаті, використовуючи вугілля, через що весь під’їзд заповнився димом.

Також українка розповіла про особливі правила відпочинку на природі у Швеції, де до довкілля ставляться з особливою відповідальністю. Зокрема, там заборонено розпалювати гриль або багаття у невстановлених місцях, навіть якщо вогонь ще не горить, адже це може пошкодити природні ландшафти, зокрема гранітні скелі. Однак у країні облаштовано безкоштовні спеціальні зони для подібного відпочинку.