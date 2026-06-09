Українців попередили про штрафи за поширення чуток: скільки доведеться заплатити

В Україні за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, передбачені штрафи від 170 до 255 гривень.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі виданню “РБК-Україна”.

За його словами, відповідальність за такі дії встановлена статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“У даному випадку умовою адміністративної відповідальності особи є вчинення нею активних умисних дій, які полягають у поширюванні неправдивих чуток, а також усвідомлення такою особою, що такі дії можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку”, — наголосив юрист.

Буліменко зазначив, що під час розгляду таких справ суди найчастіше закривають провадження через відсутність події або складу правопорушення, або звільняють людину від відповідальності через закінчення строків накладення адміністративного стягнення. Водночас є випадки, коли суди призначають покарання.

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Зокрема, у лютому 2021 року Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винною жінку, яка поширювала неправдиві чутки у Facebook. Суд призначив штраф у розмірі 170 гривень.

У липні 2023 року Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області оштрафував на 170 гривень місцеву жительку за розміщення на дошці оголошень неправдивого та образливого повідомлення щодо знайомої та Стародобротвірської школи.

Також у липні 2024 року Голосіївський районний суд Києва визнав винною жінку, яка поширювала неправдиві чутки про громадянку через фейковий акаунт у Telegram. У цьому випадку суд обмежився попередженням.

Нагадаємо, що українців можуть оштрафувати на десятки тисяч гривень за самовільну заміну газового котла або встановлення додаткових газових приладів без погодження з оператором газорозподільної мережі. У деяких випадках сума донарахувань може сягати близько 40 тисяч гривень.

Також громадянам можуть загрожувати штрафи до 68 тисяч гривень і навіть позбавлення волі за розведення багаття та приготування шашликів у заборонених місцях, якщо це призведе до пожежі або інших серйозних наслідків.