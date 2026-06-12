Знайдені гроші можуть обернутися кримінальною справою: які наслідки загрожують українцям

Знайдені на вулиці гроші не можна просто забрати собі. Якщо не повідомити про знахідку власника або поліцію, це можуть розцінити як незаконне привласнення чужого майна чи навіть крадіжку.

Про це йдеться в матеріалі видання “Телеграф”.

Видання нагадало, що відповідно до статті 337 Цивільного кодексу України людина, яка знайшла загублену річ або гроші, повинна повідомити про це власника та повернути знахідку. Якщо власник невідомий, про неї слід заявити до поліції або органу місцевого самоврядування.

Закон дозволяє зберігати знайдені гроші після офіційної реєстрації заяви в поліції. Якщо протягом шести місяців власник не знайдеться, людина, яка зробила знахідку, може набути право власності на ці кошти. Водночас приховування факту знахідки та привласнення грошей вважається незаконним.

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Як зазначає видання, судова практика в Україні передбачає суворий підхід до таких випадків. Якщо людина бачила, хто загубив гроші, або забрала кошти, залишені біля банкомата, каси чи в іншому очевидному місці, її дії можуть кваліфікувати за статтею 185 Кримінального кодексу України як крадіжку.

Виявити порушника правоохоронцям допомагають камери відеоспостереження, встановлені на банкоматах, у магазинах, на заправках та на вулицях. Через це особу, яка підібрала та привласнила гроші, можуть швидко встановити.

Під час воєнного стану будь-яка крадіжка автоматично підпадає під частину 4 статті 185 ККУ. У разі доведення провини за привласнення навіть кількох сотень гривень людині може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні відповідальність за поширення неправдивих чуток передбачена статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про випадки, коли така інформація може спричинити паніку серед населення або порушення громадського порядку.

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