Во время чемпионата мира по футболу биткоину предсказывают новое дно

Аналитики обнаружили неожиданную связь между ЧМ-2026 и курсом биткоина.

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который продлится до 19 июля, может совпасть с формированием дна на криптовалютном рынке. Эксперты аналитического центра, специализирующегося на криптовалюте, BIT Research прогнозируют падение биткоина до 50-55 тыс. долларов перед новым циклом роста.

Они отмечают, что рынок в настоящее время находится на заключительной стадии коррекции.

С октября 2025 года биткоин движется в рамках классической коррекционной модели ABC. Первая волна падения опустила курс в диапазон 60–69 тыс. долларов, после чего произошло восстановление до 80–90 тыс. долларов. Локальный максимум был зафиксирован в мае вблизи отметки 83 тыс. долларов.

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По мнению аналитиков, в настоящее время рынок переживает завершающую фазу коррекции. Именно в районе 50–55 тыс. долларов может сформироваться новое локальное дно.

Важный ориентир — фактическая цена

Одним из ключевых показателей специалисты называют так называемую реализованную цену биткоина — среднюю стоимость монет при последнем перемещении в сети. В настоящее время она составляет около 54 591 доллара, что совпадает с прогнозируемой зоной поддержки.

Аналитики отмечают ухудшение настроений среди участников рынка. Индекс страха и жадности вернулся к уровням, которые в последний раз наблюдались вблизи минимумов криптовалютного рынка 2022 года.

Инфляция в США может помочь рынку

В BIT Research также считают, что дополнительным фактором, способным положить конец медвежьему циклу, может стать замедление инфляции в США. Эксперты напоминают, что похожая ситуация наблюдалась в 2022 году, когда снижение инфляционного давления совпало с завершением предыдущего периода падения криптовалют.

В то же время, как отмечают в компании, даже после достижения возможного минимума рынку понадобится время для подтверждения смены тренда. По оценкам компании, на формирование устойчивого восходящего движения может уйти от одного до трех месяцев.

Другие аналитики также видят потенциал для разворота

Ранее эксперты K33 Research назвали диапазон в 60 тыс. долларов потенциальной зоной накопления биткоина. Они считают, что текущее снижение может стать завершающим этапом медвежьего рынка перед началом нового цикла роста.

В настоящее время инвесторы внимательно следят за макроэкономическими показателями и настроениями на криптовалютном рынке, которые могут определить дальнейшее направление движения основной цифровой валюты.

Напомним, чемпионат мира 2026 года уже начался, но оказался в центре громкого скандала. Как отмечают обозреватели, подобного еще не видела спортивная история. Британский обозреватель Доминик Моган констатирует, что нынешние времена футбола выглядят еще отвратительнее, чем раньше.