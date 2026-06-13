Під час чемпіонату світу з футболу біткоїну прогнозують нове дно

Аналітики побачили несподіваний зв'язок між ЧС-2026 та курсом біткоїна.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який триватиме до 19 липня, може збігтися з формуванням дна на крипторинку. Експерти аналітичного центру, що спеціалізується на криптовалюті, BIT Research прогнозують падіння біткоїна до 50-55 тис. доларів перед новим циклом зростання.

Вони зазначають, що ринок наразі перебуває на фінальній стадії корекції.

Від жовтня 2025 року біткоїн рухається в межах класичної корекційної моделі ABC. Перша хвиля падіння опустила курс у діапазон 60-69 тис. доларів, після чого відбулося відновлення до 80-90 тис. доларів. Локальний максимум було зафіксовано у травні поблизу позначки 83 тис доларів.

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На думку аналітиків, зараз ринок проходить завершальну фазу корекції. Саме в районі 50-55 тис. доларів може сформуватися нове локальне дно.

Важливий орієнтир — реалізована ціна

Одним із ключових показників фахівці називають так звану реалізовану ціну біткоїна — середню вартість монет під час останнього переміщення в мережі. Наразі вона становить близько 54 591 долара, що збігається з прогнозованою зоною підтримки.

Аналітики звертають увагу на погіршення настроїв серед учасників ринку. Індекс страху та жадібності повернувся до рівнів, які востаннє спостерігалися поблизу мінімумів крипторинку 2022 року.

Інфляція у США може допомогти ринку

У BIT Research також вважають, що додатковим фактором для завершення ведмежого циклу може стати уповільнення інфляції у США. Експерти нагадують, що схожа ситуація спостерігалася 2022 року, коли зниження інфляційного тиску збіглося із завершенням попереднього періоду падіння криптовалют.

Водночас, як зазначають в компанії, навіть після досягнення можливого мінімуму ринку знадобиться час для підтвердження зміни тренду. За оцінками компанії, на формування стійкого висхідного руху може піти від одного до трьох місяців.

Інші аналітики також бачать потенціал для розвороту

Раніше експерти K33 Research назвали район 60 тис. доларів потенційною зоною накопичення біткоїна. Вони вважають, що поточне зниження може бути завершальним етапом ведмежого ринку перед початком нового циклу зростання.

Наразі інвестори уважно стежать за макроекономічними показниками та настроями на крипторинку, які можуть визначити подальший напрямок руху головної цифрової валюти.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року вже розпочався, але втрапив у великий скандал. Як зазначають оглядачі, таких ще не бачила спортивна історія. Британський оглядач Домінік Моган констатує, що теперішні часи футболу виглядають ще огиднішими, ніж раніше.