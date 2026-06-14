Фокус готовит рейтинг 25 лучших банков Украины: голосование продлится до 12:00 15 июня
Читатели Фокуса выбирают самый надежный банк 2026 года: у вас еще есть время проголосовать и повлиять на формирование итогового народного рейтинга.
1 июня Фокус запустил голосование среди посетителей сайта, чтобы определить самый надежный банк 2026 года.
При оценке банков учитываются ключевые критерии, в числе которых:
- финансовая устойчивость;
- качество обслуживания;
- способность работать в кризисных условиях;
- поддержка бизнеса и населения;
- развитие цифровых решений;
- а также общий уровень доверия клиентов.
В длинный список рейтинга вошли 59 банков, и на данный момент в голосовании определилась первая десятка лидеров:
- КристалБанк;
- Радабанк;
- Банк "Кредит Днепр";
- Ощадбанк;
- Коминбанк;
- МТБ Банк;
- Укрэксимбанк;
- Полтава-банк;
- Юнекс Банк
- Асвио Банк.
Голосование продлится до 12:00 15 июня, после чего будут подсчитаны результаты и опубликован итоговый народный рейтинг топ-25 самых надежных банков Украины 2026 года. Перейдите по ссылке на материал Фокуса и выберите своего фаворита.
Ранее "Фокус" составил рейтинг "Топ-25 университетов Украины — 2026" по результатам онлайн-голосования, в ходе которого украинцы выбирали лучшие высшие учебные заведения из 50, представленных в лонг-листе. По итогам голосования победителем стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.
В рейтинге журнала " Фокус " "Украинец года 2025: держат фронт и прославляют страну" победителем народного голосования стал 47-летний разработчик игр Сергей Григорьевич, основатель GSC Game World и создатель серии S.T.A.L.K.E.R.