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Фокус готовит рейтинг 25 лучших банков Украины: голосование продлится до 12:00 15 июня

Рейтинг 25 ведущих банков Украины
Рейтинг 25 лучших банков Украины — голосование продлится до 12:00 15 июня | Фото: Фокус

Читатели Фокуса выбирают самый надежный банк 2026 года: у вас еще есть время проголосовать и повлиять на формирование итогового народного рейтинга.

1 июня Фокус запустил голосование среди посетителей сайта, чтобы определить самый надежный банк 2026 года.

При оценке банков учитываются ключевые критерии, в числе которых:

  • финансовая устойчивость;
  • качество обслуживания;
  • способность работать в кризисных условиях;
  • поддержка бизнеса и населения;
  • развитие цифровых решений;
  • а также общий уровень доверия клиентов.
Важно
Топ-25 надежных банков Украины: читательский рейтинг

В длинный список рейтинга вошли 59 банков, и на данный момент в голосовании определилась первая десятка лидеров:

  1. КристалБанк;
  2. Радабанк;
  3. Банк "Кредит Днепр";
  4. Ощадбанк;
  5. Коминбанк;
  6. МТБ Банк;
  7. Укрэксимбанк;
  8. Полтава-банк;
  9. Юнекс Банк
  10. Асвио Банк.

Голосование продлится до 12:00 15 июня, после чего будут подсчитаны результаты и опубликован итоговый народный рейтинг топ-25 самых надежных банков Украины 2026 года. Перейдите по ссылке на материал Фокуса и выберите своего фаворита.

Відео дня

Ранее "Фокус" составил рейтинг "Топ-25 университетов Украины — 2026" по результатам онлайн-голосования, в ходе которого украинцы выбирали лучшие высшие учебные заведения из 50, представленных в лонг-листе. По итогам голосования победителем стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

В рейтинге журнала " Фокус " "Украинец года 2025: держат фронт и прославляют страну" победителем народного голосования стал 47-летний разработчик игр Сергей Григорьевич, основатель GSC Game World и создатель серии S.T.A.L.K.E.R.