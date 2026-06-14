Фокус готовит рейтинг 25 лучших банков Украины: голосование продлится до 12:00 15 июня

Читатели Фокуса выбирают самый надежный банк 2026 года: у вас еще есть время проголосовать и повлиять на формирование итогового народного рейтинга.

1 июня Фокус запустил голосование среди посетителей сайта, чтобы определить самый надежный банк 2026 года.

При оценке банков учитываются ключевые критерии, в числе которых:

финансовая устойчивость;

качество обслуживания;

способность работать в кризисных условиях;

поддержка бизнеса и населения;

развитие цифровых решений;

а также общий уровень доверия клиентов.

Важно

Топ-25 надежных банков Украины: читательский рейтинг

В длинный список рейтинга вошли 59 банков, и на данный момент в голосовании определилась первая десятка лидеров:

КристалБанк; Радабанк; Банк "Кредит Днепр"; Ощадбанк; Коминбанк; МТБ Банк; Укрэксимбанк; Полтава-банк; Юнекс Банк Асвио Банк.

Голосование продлится до 12:00 15 июня, после чего будут подсчитаны результаты и опубликован итоговый народный рейтинг топ-25 самых надежных банков Украины 2026 года. Перейдите по ссылке на материал Фокуса и выберите своего фаворита.

Відео дня

Ранее "Фокус" составил рейтинг "Топ-25 университетов Украины — 2026" по результатам онлайн-голосования, в ходе которого украинцы выбирали лучшие высшие учебные заведения из 50, представленных в лонг-листе. По итогам голосования победителем стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

В рейтинге журнала " Фокус " "Украинец года 2025: держат фронт и прославляют страну" победителем народного голосования стал 47-летний разработчик игр Сергей Григорьевич, основатель GSC Game World и создатель серии S.T.A.L.K.E.R.