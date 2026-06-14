Фокус готує рейтинг топ-25 банків України: голосування триває до 12:00 15 червня

Читачі Фокусу визначають найнадійніший банк 2026 року: у вас ще лишився час проголосувати та вплинути на формування фінального народного рейтингу.

1 червня Фокус запустив голосування серед відвідувачів сайту, щоби визначити найнадійніший банк 2026 року.

При оцінюванні банків враховуються ключові критерії, серед яких:

фінансова стійкість;

якість сервісу;

здатність працювати в кризових умовах;

підтримка бізнесу та населення;

розвиток цифрових рішень;

а також загальний рівень довіри клієнтів.

Важливо

Топ 25 надійних банків України: читацький рейтинг

До довгого списку рейтингу увійшли 59 банків, і станом на зараз у голосуванні сформувалася перша десятка лідерів:

КристалБанк; Радабанк; Банк Кредит Дніпро; Ощадбанк; Комінбанк; МТБ Банк; Укрексімбанк; Полтава-банк; Юнекс Банк Асвіо Банк.

Голосування триває до 12:00 15 червня, після чого буде підраховано результати та опубліковано фінальний народний рейтинг топ-25 найнадійніших банків України 2026 року. Перейдіть за посиланням на матеріал Фокусу та оберіть свого фаворита.

Відео дня

Раніше Фокус формував рейтинг "Топ-25 університетів України — 2026" за результатами онлайн-голосування, у якому українці обирали найкращі заклади вищої освіти зі 50 представлених у лонг-листі. За підсумками голосування переможцем став Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

У рейтингу Фокусу "Українець року 2025: тримають фронт і прославляють країну" переможцем народного голосування став 47-річний розробник ігор Сергій Григорович, засновник GSC Game World і творець серії S.T.A.L.K.E.R.