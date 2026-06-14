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Сварщик стал миллионером — как ему это удалось

Сварщик стал миллионером. Фото иллюстративное
Мигрант из Мексики заработал миллион

Сотрудник SpaceX заработал более миллиона долларов после IPO компании.

Успешное размещение акций SpaceX на бирже принесло значительную прибыль не только крупным инвесторам и основателю компании Илону Маску, но и некоторым сотрудникам предприятия. В частности, сварщик Хуан Эрнандес стал долларовым миллионером. Об этом сообщает CBS News.

Хуан Эрнандес — мигрант, переехавший в США из Мексики. Уже много лет он работает в аэрокосмической компании. По данным СМИ, его почасовая оплата труда составляла около 28 долларов.

Вложил средства в компанию, в которой работал

Еще в 2015 году, после перехода на полную занятость в SpaceX, Эрнандес получил от компании пакет акций стоимостью около 10 тысяч долларов. В то же время он регулярно докупал ценные бумаги работодателя за собственные средства, инвестируя часть зарплаты на протяжении почти десяти лет.

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IPO сделало сотрудника миллионером

После выхода SpaceX на фондовый рынок и стремительного роста стоимости акций до 167 долларов за штуку совокупная стоимость пакета акций Хуана Эрнандеса превысила отметку в 1 млн долларов.

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Отметим, что история этого сотрудника быстро стала популярной в соцсетях после того, как на нее обратил внимание и распространил Илон Маск.

Напомним, что миллион ИИ-спутников Илона Маска может вызвать хаос на орбите. Об этом также сообщалось в западных СМИ.