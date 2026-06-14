Сварщик стал миллионером — как ему это удалось
Сотрудник SpaceX заработал более миллиона долларов после IPO компании.
Успешное размещение акций SpaceX на бирже принесло значительную прибыль не только крупным инвесторам и основателю компании Илону Маску, но и некоторым сотрудникам предприятия. В частности, сварщик Хуан Эрнандес стал долларовым миллионером. Об этом сообщает CBS News.
Хуан Эрнандес — мигрант, переехавший в США из Мексики. Уже много лет он работает в аэрокосмической компании. По данным СМИ, его почасовая оплата труда составляла около 28 долларов.
Вложил средства в компанию, в которой работал
Еще в 2015 году, после перехода на полную занятость в SpaceX, Эрнандес получил от компании пакет акций стоимостью около 10 тысяч долларов. В то же время он регулярно докупал ценные бумаги работодателя за собственные средства, инвестируя часть зарплаты на протяжении почти десяти лет.
IPO сделало сотрудника миллионером
После выхода SpaceX на фондовый рынок и стремительного роста стоимости акций до 167 долларов за штуку совокупная стоимость пакета акций Хуана Эрнандеса превысила отметку в 1 млн долларов.Важно
Отметим, что история этого сотрудника быстро стала популярной в соцсетях после того, как на нее обратил внимание и распространил Илон Маск.
Напомним, что миллион ИИ-спутников Илона Маска может вызвать хаос на орбите. Об этом также сообщалось в западных СМИ.