Сварщик стал миллионером — как ему это удалось

Сотрудник SpaceX заработал более миллиона долларов после IPO компании.

Успешное размещение акций SpaceX на бирже принесло значительную прибыль не только крупным инвесторам и основателю компании Илону Маску, но и некоторым сотрудникам предприятия. В частности, сварщик Хуан Эрнандес стал долларовым миллионером. Об этом сообщает CBS News.

Хуан Эрнандес — мигрант, переехавший в США из Мексики. Уже много лет он работает в аэрокосмической компании. По данным СМИ, его почасовая оплата труда составляла около 28 долларов.

Вложил средства в компанию, в которой работал

Еще в 2015 году, после перехода на полную занятость в SpaceX, Эрнандес получил от компании пакет акций стоимостью около 10 тысяч долларов. В то же время он регулярно докупал ценные бумаги работодателя за собственные средства, инвестируя часть зарплаты на протяжении почти десяти лет.

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IPO сделало сотрудника миллионером

После выхода SpaceX на фондовый рынок и стремительного роста стоимости акций до 167 долларов за штуку совокупная стоимость пакета акций Хуана Эрнандеса превысила отметку в 1 млн долларов.

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Отметим, что история этого сотрудника быстро стала популярной в соцсетях после того, как на нее обратил внимание и распространил Илон Маск.

Напомним, что миллион ИИ-спутников Илона Маска может вызвать хаос на орбите. Об этом также сообщалось в западных СМИ.