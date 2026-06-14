Зварювальник став мільйонером — як йому це вдалося

Працівник SpaceX заробив понад мільйон доларів після IPO компанії.

Успішне розміщення акцій SpaceX на біржі принесло значні прибутки не лише великим інвесторам та засновнику компанії Ілону Маску, а й деяким співробітникам підприємства. Зокрема, зварювальник Хуан Ернандес став доларовим мільйонером. Про це повідомляє CBS News.

Хуан Ернандес — мігрнат, переїхав до США з Мексики. Вже багато років чоловік працює в аерокосмічній компанії. За даними ЗМІ, його погодинна оплата праці становила близько 28 доларів.

Інвестував у компанію, де працював

Ще 2015 року, після переходу на повну зайнятість у SpaceX, Ернандес отримав від компанії пакет акцій вартістю близько 10 тисяч доларів. Водночас він регулярно докуповував цінні папери роботодавця за власні кошти, інвестуючи частину зарплати протягом майже десяти років.

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IPO перетворило співробітника на мільйонера

Після виходу SpaceX на фондовий ринок і стрімкого зростання вартості акцій до 167 доларів за папір, сукупна вартість пакета Хуана Ернандеса перевищила позначку в 1 млн доларів.

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Зазначимо, що історія працівника швидко стала популярною в соцмережах після того, як на неї звернув увагу та поширив Ілон Маск.

Нагадаємо, що один мільйон ШІ-супутників Ілона Маска може спричинити хаос на орбіті. Про це теж йшлося у західних ЗМІ.