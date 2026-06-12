Дуже багатий, але поки що не трильйонер: чому Ілон Маск поки що не може отримати новий статус

Завдяки IPO компанії SpaceX Ілон Маск нібито став першим у світі трильйонером, але лише на папері. Статки Маска, що оцінюються в 1,1 трильйона доларів, частково залежать від досягнення компанією SpaceX амбітних цілей, включаючи відправку людей на Марс.

Згідно зі списками Bloomberg і Forbes, Ілон Маск уже був найбагатшою людиною у світі. Крім того, він може отримати трильйонний гонорар, якщо досягне певних показників у автовиробнику Tesla. Але IPO SpaceX виводить його в число трильйонерів, залежно від того, як оцінювати його статки. І варто зазначити, що у Ілона Маска немає скарбниці з трильйоном справжніх доларів, його грандіозні статки існують на папері, пише Washington Post.

Компанія SpaceX Ілона Маска, що займається ракетами, супутниковим інтернетом та штучним інтелектом, яка зазнає збитків і має мізерні обсяги продажів порівняно з визнаними технологічними гігантами, оголосила в четвер ціну свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) у розмірі 135 доларів за акцію. Цей крок покладе початок масштабному IPO, яке увійде в історію як найбільше, оцінюване приблизно в 75 мільярдів доларів.

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Згідно з інформацією SpaceX, Маск володіє приблизно половиною акцій компанії, включаючи акції, які він може отримати в далекому майбутньому у зв’язку з такими досягненнями, як запуск центрів обробки даних у космос та створення людського поселення на Марсі. Вартість цих акцій SpaceX, що належать Маску, становить близько 867 мільярдів доларів за ціною IPO 11 червня.

Разом із часткою в автовиробнику Tesla, яка також належить Маску, сукупна вартість його акцій у цих двох компаніях перевищує 1,1 трильйона доларів, згідно з розрахунками Washington Post, що ґрунтуються на документах SpaceX і Tesla, поданих до регулюючих органів.

Поки Ілон Маск не полетить на Марс – він не є трильйонером

Як і майже все, що стосується Маска, його статус трильйонера потребує пояснення. SpaceX надала йому великі пакети акцій, які окупляться лише в тому випадку, якщо він доведе вартість своєї компанії до колосальних висот і якщо SpaceX все-таки долетить до Марса та створить там людську колонію. Без урахування цих акцій Маск поки що знаходиться трохи нижче статусу трильйонера.

Однак вартість його пакетів акцій Tesla та SpaceX більш ніж у 10 разів перевищує статки Білла Гейтса, співзасновника Microsoft.

Наразі статки Маска приблизно дорівнюють сумі статків чотирьох наступних найбагатших людей світу: засновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна; Джеффа Безоса, засновника та виконавчого голови Amazon, якому також належить газета The Post; та Ларрі Еллісона, засновника гіганта у сфері бізнес-програмного забезпечення Oracle.

Завдяки запускам ракет, супутниковому інтернет-бізнесу Starlink та амбіціям у сфері штучного інтелекту компанія SpaceX стала однією з найдорожчих приватних компаній у світі.

Офіційний дебют акцій SpaceX на біржі очікується в п'ятницю під тикером "SPCX".

Нагадаємо, раніше "Фокус" підрахував, що міг би зробити Ілон Маск, якби мав трильйон справжніх доларів. Він, наприклад, міг би утримувати всю Україну протягом багатьох років.

Раніше мільярдер програв судовий процес проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана. Каліфорнійський суд присяжних відхилив гучний позов Ілона Маска, визнавши, що підприємець занадто пізно звернувся до суду зі своїми претензіями. Маск стверджував, що OpenAI відійшла від початкової некомерційної місії.