Очень богатый, но пока не триллионер: почему Илон Маск пока не может получить новый статус

Благодаря IPO компании SpaceX Илон Маск якобы стал первым в мире триллионером, но только на бумаге. Состояние Маска, оцениваемое в 1,1 триллиона долларов, частично зависит от достижения компанией SpaceX амбициозных целей, включая отправку людей на Марс.

Согласно спискам Bloomberg и Forbes, Илон Маск уже был самым богатым человеком в мире. Кроме того, он может получить триллионный гонорар, если достигнет определенных показателей в автопроизводителе Tesla. Но IPO SpaceX выводит его в число триллионеров, в зависимости от того, как оценивать его состояние. И стоит отметить, что у Илона Маска нет сокровищницы с триллионом настоящих долларов, его грандиозное состояние существует на бумаге, пишет Washington Post.

Компания SpaceX Илона Маска, занимающаяся ракетами, спутниковым интернетом и искусственным интеллектом, которая теряет деньги и имеет мизерные объемы продаж по сравнению с признанными технологическими гигантами, объявила в четверг цену своего первичного публичного размещения акций (IPO) в размере 135 долларов за акцию. Этот шаг положит начало масштабному IPO, которое войдет в историю как крупнейшее, оцениваемое примерно в 75 миллиардов долларов.

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Согласно информации SpaceX , Маск владеет примерно половиной акций компании, включая акции, которые он может получить в далеком будущем в связи с такими достижениями, как запуск центров обработки данных в космос и создание человеческого поселения на Марсе. Стоимость этих акций SpaceX, принадлежащих Маску, составляет около 867 миллиардов долларов по цене IPO в 11 июня.

Вместе с долей в автопроизводителе Tesla, которая также принадлежит Маску, его совокупная стоимость акций в двух компаниях превышает 1,1 триллиона долларов, согласно расчетам Washington Post, основанным на документах SpaceX и Tesla, поданных в регулирующие органы.

Пока Илон Маск не полетит на Марс – он не триллионер

Как и почти все, что касается Маска, его статус триллионера требует объяснения. SpaceX предоставила ему крупные пакеты акций, которые окупятся только в том случае, если он доведет стоимость своей компании до колоссальных высот и если SpaceX все-таки долетит до Марса и создаст там человеческую колонию. Без учета этих акций Маск пока что находится чуть ниже статуса триллионера.

Однако стоимость его пакетов акций Tesla и SpaceX более чем в 10 раз превышает состояние Билла Гейтса, сооснователя Microsoft.

Сейчас состояние Маска примерно равно сумме состояния четырех следующих самых богатых людей мира: основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина; Джеффа Безоса, основателя и исполнительного председателя Amazon, которому также принадлежит газета The Post; и Ларри Эллисона, основателя гиганта в сфере бизнес-программного обеспечения Oracle.

Благодаря запускам ракет, спутниковому интернет-бизнесу Starlink и амбициям в области искусственного интеллекта, компания SpaceX стала одной из самых ценных частных компаний в мире.

Официальный дебют акций SpaceX на бирже ожидается в пятницу под тикером "SPCX".

Напомним, ранее Фокус подсчитал, что мог бы сделать Илон Маск, если бы у него был триллион настоящих долларов. Он бы, например, мог содержать всю Украину в течении многих лет.

Ранее миллиардер проиграл суд против OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Калифорнийский суд присяжных отклонил резонансный иск Илона Маска, признав, что предприниматель слишком поздно обратился в суд со своими претензиями. Маск утверждал, что OpenAI отошла от первоначальной некоммерческой миссии.