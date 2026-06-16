Пока Россия находится под санкциями: Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран в течение двух лет

Британская компания Urenco будет поставлять обогащенный уран для украинских атомных электростанций. На реализацию соглашения Великобритания выделит 210 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщило издание Politico.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о заключении соглашения в ходе саммита G7. По его словам, документ был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их недавней встречи.

Поставки будет осуществлять британская компания Urenco для украинского производителя атомной энергии "Энергоатом". Соглашение рассчитано на ближайшие два года и будет финансироваться при поддержке UK Export Finance.

Одновременно Лондон объявил о введении нового пакета энергетических санкций против России. Ограничения коснутся российского теневого флота, финансовых сетей, используемых для обхода санкций и снабжения российской армии, а также ряда судов, перевозящих российский сжиженный природный газ.

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"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания активизирует свои действия — прекращает поставки, которые подпитывают войну Путина, и обеспечивает Украину энергоресурсами на предстоящие зимы", — сказал Стармер.

О поставках и санкциях британский премьер объявил в связи с началом саммита G7, где одной из главных тем является безопасность Украины и Европы.

Напомним, что 11 июня Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения и перешла на резервные дизель-генераторы. Это уже 19-й случай полного отключения электроэнергии на станции с начала полномасштабной войны.

В первые дни июня, после удара ВС РФ по подстанции "Никопольская", Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения. Это был пятый подобный случай с начала 2026 года.