Поки Росія під санкціями: Британія постачатиме Україні збагачений уран протягом двох років

Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран для українських атомних електростанцій. На реалізацію угоди Велика Британія спрямує 210 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомило видання Politico.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про угоду під час саміту G7. За його словами, документ був узгоджений із президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої нещодавньої зустрічі.

Постачання здійснюватиме британська компанія Urenco для українського виробника атомної енергії “Енергоатому”. Угода розрахована на наступні два роки та фінансуватиметься за підтримки UK Export Finance.

Одночасно Лондон оголосив про новий пакет енергетичних санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться російського тіньового флоту, фінансових мереж, які використовуються для обходу санкцій і забезпечення російської армії, а також низки суден, що перевозять російський скраплений природний газ.

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“Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія активізується — припиняє надходження, які підживлюють війну Путіна, та забезпечує Україну енергією протягом майбутніх зим”, — сказав Стармер.

Про постачання та санкції британський прем’єр оголосив на тлі початку роботи саміту G7, де однією з головних тем є безпека України та Європи.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС 11 червня повністю втратила зовнішнє електропостачання та перейшла на резервні дизель-генератори. Це вже 19-й випадок повного знеструмлення станції від початку повномасштабної війни.

У перші дні червня після удару ЗС РФ по підстанції “Нікопольська” Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення. Це був п'ятий такий випадок від початку 2026 року.