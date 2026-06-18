Планируется усложнить въезд: ЕС может ограничить прием украинских беженцев призывного возраста, — СМИ

Еврокомиссия готовит предложение о продлении временной защиты для украинцев в ЕС, но с возможными ограничениями для мужчин призывного возраста.

О новых правилах ЕС в отношении беженцев сообщило издание Spiegel со ссылкой на письмо Урсулы фон дер Ляйен, которое цитируют агентства dpa и AFP.

По словам журналистов, в документе отмечается, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для беженцев, спасающихся от войны России против Украины. В то же время сферу действия этого механизма планируется сузить таким образом, чтобы продление защиты "не подрывало способность Украины к самообороне".

Издание отмечает, что это может свидетельствовать о намерении затруднить въезд в ЕС, прежде всего для мужчин призывного возраста. В то же время фон дер Ляйен не привела никаких конкретных деталей будущего предложения.

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В начале июня министры внутренних дел стран ЕС обсуждали этот вопрос. По данным dpa, поддержку получила идея исключить из сферы действия директивы о приеме беженцев из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

В настоящее время украинские беженцы в ЕС пользуются защитой в соответствии с Директивой о массовом притоке беженцев. Их заявления не рассматриваются в индивидуальном порядке, а действующие правила будут действовать до 4 марта 2027 года. За это время статус временной защиты в странах Евросоюза получили более 4,3 миллиона украинцев.

В последние месяцы некоторые страны уже сокращают помощь украинским беженцам. В Польше с марта сократили социальные выплаты, а в Германии вновь прибывшие украинцы с апреля 2025 года больше не будут получать гражданскую помощь и вместо этого будут подпадать под более низкие выплаты в соответствии с законом о лицах, ищущих убежища.

Ранее в Евросоюзе началось обсуждение будущего механизма предоставления статуса временной защиты украинцам после истечения срока его действия. Хотя окончательного решения пока нет, страны-члены рассматривают несколько вариантов, в числе которых — возможные ограничения для отдельных групп беженцев. В то же время Брюссель готовится к внедрению нового миграционного пакта.

На этом фоне в Германии прогнозируют рост числа заявлений на получение гражданства от украинцев. Ожидается, что с 2027 года значительная часть беженцев сможет претендовать на натурализацию, поскольку у них будет необходимый пятилетний срок проживания в стране.