Є намір ускладнити в'їзд: ЄС може обмежити прийом українських біженців призовного віку, — ЗМІ

Єврокомісія готує пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців у ЄС, але з можливими обмеженнями для чоловіків призовного віку.

Про нові правила ЄС для біженців повідомило видання Spiegel з посиланням на лист Урсули фон дер Ляєн, який цитують агентства dpa та AFP.

За словами журналістів, у документі зазначається, що Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист для біженців, які рятуються від війни Росії проти України. Водночас сферу дії механізму планують звузити так, щоб продовження захисту "не підривало здатність України до самооборони".

Видання зазначає, що це може свідчити про намір ускладнити в'їзд до ЄС насамперед для чоловіків призовного віку. Водночас фон дер Ляєн не навела жодних конкретних деталей майбутньої пропозиції.

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На початку червня міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорювали це питання. За даними dpa, підтримку отримала ідея виключити з дії директиви про прийом біженців з України віком від 23 до 60 років.

Зараз українські біженці в ЄС користуються захистом за Директивою про масовий наплив. Їхні заяви не розглядаються індивідуально, а чинні правила діятимуть до 4 березня 2027 року. За цей час статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу отримали понад 4,3 мільйона українців.

Останніми місяцями деякі країни вже скорочують допомогу українським біженцям. У Польщі з березня зменшили соціальні виплати, а в Німеччині новоприбулі українці з квітня 2025 року більше не отримують громадянську допомогу і натомість підпадають під нижчі виплати за законом про шукачів притулку.

Раніше в Євросоюзі розпочали обговорення майбутнього механізму щодо статусу тимчасового захисту для українців після завершення його чинного терміну. Хоча остаточного рішення ще немає, країни-члени розглядають кілька варіантів, серед яких і можливі обмеження для окремих груп біженців. Водночас Брюссель готується до впровадження нового міграційного пакту.

На цьому тлі в Німеччині прогнозують збільшення кількості заяв на отримання громадянства від українців. Очікується, що з 2027 року значна частина біженців зможе претендувати на натуралізацію, адже матиме необхідний п'ятирічний термін проживання в країні.