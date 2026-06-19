Газовый котел или плита обойдутся дорого: кому грозит штраф свыше 50 тысяч гривен

Владельцы жилья, в котором газовое оборудование было заменено самовольно, должны узаконить такие изменения через оператора газораспределительной сети. В отдельных случаях за несанкционированную установку приборов может быть начислен значительный штраф.

Об этом сообщили в консультационном центре "ГазПравда", отвечая на запрос читателя относительно ответственности за самовольную замену или демонтаж газового котла или плиты, а также действий в случае получения такого имущества в наследство.

В центре пояснили, что если человек унаследовал дом с самовольно установленным газовым оборудованием, ответственность за нарушение переходит к наследнику. Согласно Гражданскому кодексу, именно новый владелец должен возмещать ущерб, причиненный предыдущим владельцем, если нарушение будет выявлено.

Для легализации оборудования необходимо обратиться к оператору ГРМ. После выявления нарушения газоснабжение может быть приостановлено до внесения изменений в проектную документацию. Если замена оборудования не изменила его мощность, функциональное назначение и систему дымоотвода, достаточно оформить эскиз к действующему проекту. В остальных случаях необходимо получить новые технические условия и разработать новый проект.

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В "ГазПравде" отметили, что возможны дополнительные санкции, если из-за самовольной установки приборов суммарная мощность оборудования превышает диапазон расчёта газового счётчика. В таком случае оператор ГРМ может доначислить объемы неучтенного газа по специальной формуле, предусмотренной законодательством.

В качестве примера в издании привели дом площадью 100 квадратных метров, в котором проживают два человека и установлены газовая плита и котел. При таких условиях максимально возможный штраф может составить около 54,3 тыс. грн.

Чтобы избежать проблем, владельцам рекомендуется узаконить имеющееся оборудование, а при необходимости заменить счетчик. Окончательное решение о возможных санкциях принимает представитель оператора ГРМ после проверки конкретной ситуации на месте.

В центре также напомнили, что установка и замена газовых приборов должны выполняться исключительно сертифицированными специалистами. Стандартная процедура предусматривает обращение к оператору ГРМ, разработку и согласование проекта, а после монтажа — проверку оборудования инспектором и оформление акта его ввода в эксплуатацию.

Напомним, что в настоящее время для населения Украины действует неизменный тариф на природный газ. Потребители, обслуживаемые ГК "Нафтогаз Украины" и составляющие большинство бытовых клиентов, продолжают платить 7,96 грн за кубометр.

В то же время ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко высказывал мнение, что до конца года стоимость газа, отопления и горячего водоснабжения может быть пересмотрена. По его словам, на возможное повышение тарифов могут повлиять подорожание энергоресурсов на мировых рынках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, проблемы с выполнением программы "20/20" по увеличению добычи газа, а также значительные повреждения объектов газодобывающей отрасли.