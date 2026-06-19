Газовий котел або плита обійдуться дорого: кому загрожує штраф понад 50 тисяч гривень

Власники житла, де газове обладнання було замінене самовільно, мають узаконити такі зміни через оператора газорозподільної мережі. В окремих випадках за несанкціоноване встановлення приладів можуть нарахувати значний штраф.

Про це повідомили в консультаційному центрі “ГазПравда”, відповідаючи на запит читача щодо відповідальності за самовільну заміну або демонтаж газового котла чи плити, а також дій у разі отримання такого майна у спадщину.

У центрі пояснили, що якщо людина успадкувала будинок із самовільно встановленим газовим обладнанням, відповідальність за порушення переходить до спадкоємця. Згідно з Цивільним кодексом, саме новий власник повинен відшкодовувати збитки, завдані попереднім власником, якщо порушення буде виявлено.

Для узаконення обладнання необхідно звернутися до оператора ГРМ. Після виявлення порушення газопостачання можуть припинити до внесення змін у проєктну документацію. Якщо заміна обладнання не змінила його потужність, функціональне призначення та систему димовідведення, достатньо оформити ескіз до чинного проєкту. В інших випадках необхідно отримувати нові технічні умови та розробляти новий проєкт.

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У “ГазПравді” зазначили, що додаткові санкції можливі, якщо через самовільне встановлення приладів сумарна потужність обладнання перевищує діапазон обчислення газового лічильника. У такому разі оператор ГРМ може донарахувати обсяги необлікованого газу за спеціальною формулою, передбаченою законодавством.

Як приклад у виданні навели будинок площею 100 квадратних метрів, де проживають двоє людей і встановлені газова плита та котел. За таких умов максимально можливий штраф може сягати близько 54,3 тис. грн.

Щоб уникнути проблем, власникам рекомендують узаконити наявне обладнання, а за потреби замінити лічильник. Остаточне рішення щодо можливих санкцій приймає представник оператора ГРМ після перевірки конкретної ситуації на місці.

У центрі також нагадали, що встановлення та заміна газових приладів повинні виконуватися лише сертифікованими фахівцями. Стандартна процедура передбачає звернення до оператора ГРМ, розробку та погодження проєкту, а після монтажу — перевірку обладнання інспектором і оформлення акта його пуску.

Нагадаємо, наразі для населення в Україні діє незмінний тариф на природний газ. Споживачі, які обслуговуються ГК "Нафтогаз України" і становлять більшість побутових клієнтів, продовжують сплачувати 7,96 грн за кубометр.

Водночас раніше експерт з питань ЖКГ Олег Попенко висловлював думку, що до кінця року вартість газу, опалення та гарячого водопостачання може бути переглянута. За його словами, на можливе підвищення тарифів можуть вплинути подорожчання енергоресурсів на світових ринках через загострення ситуації на Близькому Сході, проблеми з виконанням програми "20/20" зі збільшення газовидобутку, а також значні пошкодження об'єктів газовидобувної галузі.