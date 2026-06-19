В Украине будут наказывать родителей и продавцов за продажу энергетиков детям: детали новых правил

Народные депутаты подготовили законопроект №13024, который вносит изменения в правила продажи энергетических напитков детям, сообщили СМИ. Кроме того, планируется изменить правила изготовления, чтобы уровень содержания опасных веществ не превышал допустимый. Также будут введены требования к торговым площадкам, ресторанам и электронным платформам, которые продают энергетические напитки офлайн и онлайн.

Одно из основных изменений, предложенных народными депутатами, касается определения понятия "энергетические напитки", сообщается в материале издания "Судебно-юридическая газета". При этом, помимо основного законопроекта №13024, есть еще два сопутствующих — №13025 и №13025-1, которые предусматривают административное наказание за продажу и употребление таких напитков. Согласно планам парламентариев, будут наказывать и продавцов, и родителей, и даже детей, которые незаконно приобрели энергетический напиток.

Законопроект № 13024, касающийся продажи энергетических напитков детям, был внесен на рассмотрение Рады народными депутатами от партии "Слуга народа" Сергеем Гривко и Владимиром Крейденко. В документе указано, что вносятся изменения в закон Украины "О требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов": планируется ввести государственное регулирование.

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Продажа энергетических напитков детям — фрагмент законопроекта № 13024 Фото: Скриншот

Продажа энергетических напитков детям — подробности законопроектов

Какие нововведения предлагают народные депутаты в сфере энергетики для детей и взрослых?

Во-первых, в Украине выделят в отдельную группу два вида напитков. Первый вид — это обычный энергетический напиток, содержащий кофеин и другие вещества, стимулирующие центральную нервную систему. Второй — это энергетические напитки, содержащие кофеин и другие стимулирующие вещества в концентрации свыше 150 мг на литр. Профильное СМИ СЮГ отметило, что перечнем таких веществ занимается Министерство здравоохранения. Кроме того, на упаковке должны появиться новые надписи о том, что эти напитки опасны для детей до 18+ лет и для беременных.

Во-вторых, вводятся ограничения на продажу. Энергетические напитки запретят продавать детям до 18 лет, а этой же категории молодежи запрещено торговать такой продукцией. В скором времени такую продукцию нельзя будет продавать из автоматов, на электронных платформах (в этом случае предусмотрено исключение, если продавец точно идентифицирует покупателя как совершеннолетнего), на территории школ, больниц, в специализированных детских и спортивных магазинах, а также в универсальных магазинах.

В-третьих, вводятся штрафы за продажу энергетических напитков. В частности, согласно законопроекту № 13025, будут налагаться штрафы за продажу несовершеннолетним, в запрещенных местах и через торговые автоматы. За указанные нарушения предусмотрен административный штраф от 400 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 6800–17 000 грн). В законопроекте № 13025-1 предусмотрена более сложная система наказаний. Согласно этому документу, детей до 18 лет могут наказывать за употребление энергетиков: штраф от 340 до 510 грн. Такое же наказание предусмотрено за вовлечение детей. Наказание для родителей, допустивших такое в отношении детей 14-16 лет, — штраф от 255 до 425 грн или общественные работы продолжительностью 60 часов.

В пояснительной записке к основному законопроекту приведен ряд международных исследований о вреде энергетических напитков. В одном из них, проведенном в Университете Тисайд (Teesside University, Великобритания), говорится о том, что такие напитки наносят вред психическому и физическому здоровью подростков, вызывают проблемы со сном и учебой, а также вызывают тревогу и стресс.

Отметим, что Фокус писал об энергетических напитках и их влиянии на людей. Указанные продукты вошли в пятерку продуктов питания, которые наносят наибольший вред человеческому организму

Напоминаем, что в июле 2024 года на портале OnlyMyHealth рассказали о том, какой вред наносят энергетические напитки детскому здоровью.