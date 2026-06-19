В Україні каратимуть батьків та продавців за продаж енергетиків дітям: деталі нових правил

Народні депутати підготували законопроєкт №13024, який вносить зміни до правил продажу енергетичних напоїв дітям, розповіли медіа. Крім того, планують змінити правила виробництва, щоб рівень небезпечних речовин не підіймався вище допустимого. Також з'являться вимоги до торгівельних майданчиків, ресторанів, електронних платформ, які продають енергетики офлайн та онлайн.

Одна з основних змін, запропоновані нардепами, стосується визначення, що таке енергетичні напої, ідеться у матеріалі медіа "Судово-юридична газета". При цьому, окрім основного законопроєкту №13024, є ще два супутніх, №13025 та №13025-1, які визначають адміністративне покарання за продаж та вживання таких видів напоїв. Згідно з планами парламентарів, каратимуть і продавців, і батьків, і навіть дітей, які нелегально дістали енергетик.

Законопроєкт 13024, у якому ідеться про продаж енергетиків дітям, на розгляд Ради подали нардепи партії "Слуга народу" Сергій Гривко та Володимир Крейденко. У документі вказано, що вносяться зміни у закон України "про вимоги до безпечності та якості харчових продуктів": планують запровадити державне регулювання.

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Продаж енергетиків дітям — фрагмет законопроєкту №13024 Фото: Скриншот

Продаж енергетиків дітям — деталі законопроєктів

Які новації пропонують нардепи щодо енергетиків для дітей та дорослих?

По-перше, в Україні виділять в окрему групу два види напоїв. Перший вид — це звичайний енергетичний напій, у якому є кофеїн та інші речовини, які стимулюють центральну нервову систему. Другий — це енергетичні напої, які містять кофеїн та інші стимулюючі речовини у концентрації понад 150 мг на літр. Профільне медіа СЮГ зауважило, що переліком таких речовин займається Міністерство охорони здоров'я. Крім того, на пакуванні повинні з'явитись нові надписи про те, що ці напої небезпечні для дітей до 18+ років та для вагітних.

По-друге, запроваджують обмеження на продаж. Енергетичні напої заборонять продати дітям до 18 років, і цій же категорії молоді заборонено торгувати такою продукцією. Таку продукцію незабаром не можна буде продавати з автоматів, на електронних платформах (у цьому випадку є виключення, якщо продавець точно ідентифікує покупця як повнолітнього), на територіях шкіл, лікарень, у спеціалізованих дитячих та у спортивних магазинах, і навіть в універсальних магазинах.

По-третє, запроваджують штрафи щодо енергетичних напоїв, Зокрема у законопроєкті №13025 каратимуть за продаж неповнолітнім, у заборонених місцях, через торгівельні автомати. За вказані порушення — адміністративний штраф від 400 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 6800-17000 грн). У законопроєкті №13025-1 — складніша система покарань. Згідно з цим документом, можуть карати дітей до 18 років за споживання енергетиків: штраф від 340 до 510 грн.Таке ж покарання — за залучення дітей. Покарання для батьків, які таке допустили для дітей 14-16 років, — штраф від 255 до 425 грн або призначати громадські роботи на 60 год.

У пояснювальній записці до основного законопроєкту навели низку світових досліджень про шкоду енергетиків. У одному з них, проведеному в Університеті Тісайд (Teesside University, Велика Британія), ідеться про те, що такі напої шкодять психічному та фізичному здоров'ю підлітків, викликаю проблеми зі сном, навчанням, викликають тривогу та стрес.

Зазначимо, Фокус писав про енергетичні напої та про їхній вплив на людей. Вказані вироби опинились у топ 5 продуктів харчування, які найбільше шкодять людському організму

Нагадуємо, у липні 2024 року на порталі OnlyMyHealth розповіли про те, яку шкоду приносять енергетики дитячому здоров'ю.