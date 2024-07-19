Шкідлива не тільки кава: 5 негативних наслідків кофеїну для дитячого здоров'я

Мало кому на думку спаде ідея пригостити дитину кавою, але чи знаєте ви, що кофеїн міститься не тільки в каві. Дізнайтеся про те, чому він такий шкідливий для дитячого здоров'я.

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Кофеїн — джерело життєвої сили багатьох дорослих, що живить нас вранці і дає сили на весь день. А як щодо дітей та підлітків, серед яких зростає залежність від кофеїновмісних напоїв? Для підлітків віком 12 років і старше, згідно з Американською академією дитячої та підліткової психіатрії, помірна кількість кофеїну, близько 100 мг на день (приблизно чашка кави або дві коли), вважається безпечною. Однак перевищення цієї межі може бути шкідливим. Дітям до 12 років в ідеалі слід повністю уникати споживання кофеїну. Про це пише OnlyMyHealth.

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Фото: Freepik

Проблема в тому, що дитячий організм все ще перебуває у стадії розвитку, а кофеїн діє як стимулятор, впливаючи на центральну нервову і серцево-судинну системи. Медицина Джонса Гопкінса стверджує, що цей стимулювальний ефект може порушити в дітей режим сну, який має вирішальне значення для росту, когнітивних функцій та емоційного благополуччя. Це може призвести до порочного кола — поганий сон призводить до денної втоми, спонукаючи їх споживати більше кофеїну для тимчасового підвищення енергії.

Хоча бажання залишатися бадьорим і уважним може здатися зрозумілим, надмірне вживання кофеїну може проявлятися в дітей і підлітків та по-різному, впливаючи на їхнє фізичне і психічне здоров'я:

Тривожність і дратівливість. Кофеїн може підвищувати рівень тривожності, який і так часто трапляється в підлітковому віці через гормональні зміни та соціальний тиск.

Фото: Freepik

Порушення сну. Як згадувалося раніше, кофеїн порушує режим сну, втручаючись у природний цикл сну-неспання організму. Це може призвести до труднощів із засинанням, підтриманням сну і неспокійних ночей. Нестача якісного сну може вплинути на концентрацію, настрій і загальний стан здоров'я.

Проблеми зі шлунком. Кофеїн є сечогінним засобом, тобто він збільшує сечовипускання і може призвести до зневоднення. Крім того, кофеїн може подразнювати слизову оболонку шлунка, спричиняючи печію, кислотний рефлюкс та розлад шлунка.

Дефіцит кальцію. Високе споживання кофеїну може перешкоджати засвоєнню кальцію, що впливає на здоров'я кісток у критичні роки зростання і збільшує ризик переломів та остеопорозу в більш пізньому віці.

Потенційне звикання. Регулярне вживання великих доз кофеїну може призвести до залежності. У разі спроби скоротити споживання діти та підлітки можуть відчувати симптоми відміни, такі як головний біль, втома і дратівливість.

Підлітки п'ють не лише каву та газовану воду. Енергетичні напої, спортивні напої і навіть деякі види чаю можуть містити велику кількість кофеїну. Крім того, енергетичні напої часто містять інші інгредієнти, такі як цукор, штучні підсолоджувачі й таурин, сукупний вплив яких на молодий організм до кінця не вивчений.

Нагадаємо, ці 8 симптомів потрібнознати тим, хто часто п'є каву.

Раніше Фокус писав про те, коли потрібно випити останню чашку кави, щоб не зіпсувати сон.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця