Вреден не только кофе: 5 негативных последствий кофеина для детского здоровья

Мало кому в голову придет идея угостить ребенка кофе, но знаете ли вы, что кофеин содержится не только в кофе. Узнайте о том, почему он так вреден для детского здоровья.

Related video

Кофеин — источник жизненной силы многих взрослых, питающий нас по утрам и дающий силы на весь день. А как насчет детей и подростков, среди которых растет зависимость от кофеиносодержащих напитков? Для подростков в возрасте 12 лет и старше, согласно Американской академии детской и подростковой психиатрии, умеренное количество кофеина, около 100 мг в день (примерно чашка кофе или две колы), считается безопасным. Однако превышение этого предела может быть вредным. Детям до 12 лет в идеале следует полностью избегать потребления кофеина. Об этом пишет OnlyMyHealth.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Freepik

Проблема в том, что детский организм все еще находится в стадии развития, а кофеин действует как стимулятор, воздействуя на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Медицина Джонса Хопкинса утверждает, что этот стимулирующий эффект может нарушить у детей режим сна, который имеет решающее значение для роста, когнитивных функций и эмоционального благополучия. Это может привести к порочному кругу — плохой сон приводит к дневной усталости, побуждая их потреблять больше кофеина для временного повышения энергии.

Хотя желание оставаться бодрым и внимательным может показаться понятным, чрезмерное употребление кофеина может проявляться у детей и подростков и по-разному, влияя на их физическое и психическое здоровье:

Тревожность и раздражительность. Кофеин может повышать уровень тревожности, который и так часто встречается в подростковом возрасте из-за гормональных изменений и социального давления.

Фото: Freepik

Нарушение сна. Как упоминалось ранее, кофеин нарушает режим сна, вмешиваясь в естественный цикл сна-бодрствования организма. Это может привести к трудностям с засыпанием, поддержанием сна и беспокойным ночам. Недостаток качественного сна может повлиять на концентрацию, настроение и общее состояние здоровья.

Проблемы с желудком. Кофеин является мочегонным средством, то есть он увеличивает мочеиспускание и может привести к обезвоживанию. Кроме того, кофеин может раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая изжогу, кислотный рефлюкс и расстройство желудка.

Дефицит кальция. Высокое потребление кофеина может препятствовать усвоению кальция, что влияет на здоровье костей в критические годы роста и увеличивает риск переломов и остеопороза в более позднем возрасте.

Потенциальное привыкание. Регулярное употребление больших доз кофеина может привести к зависимости. При попытке сократить потребление дети и подростки могут испытывать симптомы отмены, такие как головные боли, усталость и раздражительность.

Подростки пьют не только кофе и газировку. Энергетические напитки, спортивные напитки и даже некоторые виды чая могут содержать большое количество кофеина. Кроме того, энергетические напитки часто содержат другие ингредиенты, такие как сахар, искусственные подсластители и таурин, совокупное воздействие которых на молодой организм до конца не изучено.

Напомним, эти 8 симптомов нужно знать тем, кто часто пьет кофе.

Ранее Фокус писал о том, когда нужно выпить последнюю чашку кофе, чтобы не испортить сон.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту