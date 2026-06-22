Счета за газ вырастут: что скрывается за ценой 7,96 грн и чего ждать украинцам

Украинцы продолжают платить за газ по фиксированному тарифу 7,96 грн за кубометр, и быстрое повышение цены маловероятно из-за действующего моратория. В то же время суммы в счетах могут увеличиться из-за подорожания других коммунальных услуг.

Об этом сообщили эксперты в области энергетики Сергей Макогон, Геннадий Рябцев и Владимир Омельченко в комментариях "Телеграфу".

По словам бывшего главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, собственной добычи газа Украине не хватает для обеспечения всех потребностей населения и теплокоммунэнерго. Часть ресурса приходится импортировать по цене около 30 грн за кубометр, тогда как населению его продают по 7,96 грн.

"При этом газа собственной добычи не хватает для удовлетворения всех потребностей населения и системы теплоснабжения. Часть газа приходится импортировать, а стоимость импорта составляет 30 грн за м³", — пояснил Макогон.

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Эксперт отметил, что продажа импортного газа по фиксированной цене является убыточной для "Нафтогаза". По его мнению, в будущем цены придется постепенно приводить к экономически обоснованному уровню. В то же время он подчеркнул, что незащищенные категории населения должны получать адресные субсидии.

Однако эксперт по энергетике Геннадий Рябцев считает, что быстрого повышения тарифов на газ не будет из-за моратория, действующего с начала полномасштабной войны. Он распространяется на газоснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение и будет действовать до окончания боевых действий и еще шесть месяцев после этого.

"Сценарий быстрого повышения тарифов в Украине реализован не будет. Сейчас нет никаких оснований полагать, что это возможно", — сказал Рябцев.

По его словам, после окончания войны власти могут перейти от нынешней системы сдерживания цен к адресной денежной помощи тем, кто в ней нуждается. Такие изменения могут быть предусмотрены будущей "дорожной картой" либерализации энергетического рынка.

В то же время Рябцев предупредил, что даже без изменения цены на газ счета могут вырасти. Речь идет о стоимости теплоснабжения, обслуживания домов, вывоза мусора и других коммунальных услуг, тарифы на которые устанавливают органы местного самоуправления.

Иного мнения придерживается эксперт Владимир Омельченко. Он считает, что из-за убыточности действующего тарифа уже сложились предпосылки для его постепенного повышения под давлением требований международных партнеров, хотя окончательное решение будет зависеть от политической воли властей.

Напомним, что для бытовых потребителей в Украине в настоящее время сохраняется фиксированный тариф на природный газ. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", которые составляют основную часть домохозяйств, платят 7,96 грн за кубометр.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко высказал предположение, что до конца года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут быть пересмотрены. По его мнению, этому могут способствовать рост цен на энергоресурсы на мировых рынках из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, трудности с реализацией программы "20/20" по наращиванию добычи газа и повреждения инфраструктуры газодобывающей отрасли.