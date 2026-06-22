Платіжки на газ зростуть: що приховує ціна 7,96 грн і чого чекати українцям

Українці продовжують платити за газ за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр, і швидке підвищення ціни малоймовірне через дію мораторію. Водночас суми в платіжках можуть зрости через подорожчання інших комунальних послуг.

Про це повідомили експерти з енергетики Сергій Макогон, Геннадій Рябцев і Володимир Омельченко в коментарях “Телеграфу”.

За словами колишнього голови “Оператора ГТС України” Сергія Макогона, власного видобутку газу Україні не вистачає для забезпечення всіх потреб населення та теплокомуненерго. Частину ресурсу доводиться імпортувати за ціною близько 30 грн за кубометр, тоді як населенню його продають по 7,96 грн.

“При цьому газу власного видобутку, щоб задовольнити всі потреби населення та ТКЕ, не вистачає. Частину газу потрібно імпортувати, а вартість імпорту — 30 грн за м³”, — пояснив Макогон.

Експерт зазначив, що продаж імпортного газу за фіксованою ціною є збитковим для "Нафтогазу". На його думку, у майбутньому ціни доведеться поступово приводити до економічно обґрунтованого рівня. Водночас він наголосив, що незахищені категорії населення мають отримувати адресні субсидії.

Відео дня

Однак експерт з енергетики Геннадій Рябцев вважає, що швидкого підвищення тарифів на газ не буде через мораторій, який діє з початку повномасштабної війни. Він поширюється на газопостачання, теплопостачання та гарячу воду і залишатиметься чинним до завершення бойових дій та ще шість місяців після цього.

“Сценарій швидкого підвищення тарифів в Україні реалізовано не буде. Немає жодних підстав зараз вважати, що це можливо”, — сказав Рябцев.

За його словами, після завершення війни влада може перейти від нинішньої системи стримування цін до адресної грошової допомоги тим, хто її потребує. Такі зміни можуть бути передбачені майбутньою дорожньою картою лібералізації енергетичного ринку.

Водночас Рябцев попередив, що навіть без зміни ціни на газ платіжки можуть зрости. Йдеться про вартість теплопостачання, обслуговування будинків, вивезення сміття та інші комунальні послуги, тарифи на які встановлюють органи місцевого самоврядування.

Іншої думки дотримується експерт Володимир Омельченко. Він вважає, що через збитковість чинного тарифу вже склалися передумови для його поступового підвищення під впливом вимог міжнародних партнерів, хоча остаточне рішення залежатиме від політичної волі влади.

Нагадаємо, для побутових споживачів в Україні наразі зберігається фіксований тариф на природний газ. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які становлять основну частину домогосподарств, платять 7,96 грн за кубометр.

Раніше експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко припускав, що до кінця року тарифи на газ, опалення та гарячу воду можуть переглянути. На його думку, цьому можуть сприяти зростання цін на енергоресурси на світових ринках через загострення конфлікту на Близькому Сході, труднощі з реалізацією програми "20/20" щодо нарощування газовидобутку та пошкодження інфраструктури газовидобувної галузі.